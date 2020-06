Tania Ruiz habría roto su romance con Peña Nieto porque él no desea casarse: la nueva historia alrededor de la pareja

Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann fueron captados juntos por primera vez a finales de enero en España (Instagram: epn y taniaruize)

Tras varios meses de rumores y una historia casi de cuento de hadas, parece que el amor y encanto se les acabó al ex presidente Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, por lo que decidieron marcar el fin de la relación que iniciaron en medio de la polémica hace más de un año.

Una fuente cercana a la modelo reveló a TV Notas la historia que hay detrás de la separación de la famosa pareja, la cual protagonizó las portadas de los medios de comunicación en más de una ocasión.

De acuerdo con la persona consultada por la publicación mexicana, Tania Ruiz se cansó del poco interés que recibía del político nacido en el Estado de México para formalizar una boda y tener hijos, así como las exigencias de mantenerse alejada de los reflectores.

La misma fuente mencionó que si bien ya terminaron su romance hace más dos meses, ninguno de los dos ha querido hacer público el quiebre para no afectar su imagen.

El expresidente, Enrique Peña Nieto, junto a Tania Ruiz durante la boda de la hija del abogado, Juan Collado (Foto: Instagram @taniaruize)

“Lo que pasa es que Enrique quería mantener su relación en secreto y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación con Angélica Rivera; hasta llegó a creer que había sido la propia Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le puso unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”, indicó la fuente a TV Notas.

En cambio, Ruiz "ama exhibirse, que la idolatren y la admiren, viajar, tener buena ropa, buenas joyas, cenas de lujo, y aunque en los primeros meses de noviazgo eso tuvo, la relación empezó a tener problemas desde hace algunos meses por temas políticos y personales de Peña, quien buscó manejarse en el más bajo perfil, estar lo más guardado posible”.

Según la persona allegada a la pareja, estos mismos problemas afectaron diversos proyectos de Tania Ruiz, quien vio frustrados dos negocios que ya tenía planeados, el de joyería y ropa.

Fue la pandemia del coronavirus la que terminó por separar a la modelo de diversos productos deportivos, cosméticos y de vestuario y al político priista.

Ya que mientras el ex mandatario se refugió en una propiedad que tiene en Nayarit, la modelo lo hizo en su departamento de Polanco, afirmó la publicación de cada martes.

Tania Ruiz Eichelmann es hija del empresario vinícola, Luis José Ruiz Ituarte y de Elizabeth Eichelmann Gómez (Foto: Instagram)

A pesar del distanciamiento, la pareja concluyó su relación en perfectas condiciones: “Terminaron bien, pues entre ellos no hay ningún pleito, sólo diferentes planes de vida y prefirieron quedar como amigos; su caso fue muy diferente al de Angélica Rivera, quien realmente sufrió una humillación, porque fue muy obvio que Peña Nieto y Tania ya salían cuando él aún no se separaba oficialmente, por eso a la fecha ella sigue muy molesta con él y aún no llegan a un acuerdo en su divorcio”.

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado por lo revelado esta mañana por la revista mexicana, pero fue la semana pasada cuando Tania usó su cuenta de Instagram para afirmar que continúa al lado de Peña Nieto.

Gerardo Ruiz, hermano de Tania, hace unos meses alentó las versiones de que el romance ya había naufragado. Para el programa Suelta la sopa de la cadena Telemundo, declaró que los enamorados “no están juntos”.

Reveló que en esta cuarentena la modelo se quedó en confinamiento con su hija, mientras que ignora el paradero de Enrique Peña Nieto, pues no ha tenido contacto con él.

El hermano de la modelo también compartió que la rubia aprovecha su tiempo en casa para escribir, pues disfruta plasmar sus emociones y reflexiones en un texto, mientras que el resto de su familia está en San Luis Potosí, de donde son originarios, ya que el ambiente es mejor que el de Ciudad de México.

