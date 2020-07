¿Viajó Jesús Seade a Las Vegas para ver al Canelo en 2019 con cargo al erario?

El negociador mexicano del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade (Foto: EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

El periodista Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre los viajes de Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte y actual negociador en jefe del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la investigación de Latinus, el subsecretario de Relaciones Exteriores gastó con dinero del erario boletos de avión y viáticos para ir a Las Vegas en mayo de 2019 y ver la pelea del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez.

Supuestamente, el diplomático libanés acudió en primera fila a ver el show del tapatío, cuando venció por decisión unánime a Daniel Jacobs en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Seade Kuri ha sido el primero de los candidatos al puesto de director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en realizar la presentación de su candidatura ante el Consejo General de dicho organismo, y al que el candidato azteca se ha comprometido a “devolver al centro de la gobernanza internacional para poder contribuir así a impulsar la recuperación económica global”.

Además del mexicano, también optan a la dirección general de la OMC el británico Liam Fox, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, la surcoreana Yoo Myung-hee, el egipcio Abdel-Hamid Mamdouh, el moldavo Tudor Ulianovschi, la keniata Amina Mohamed y el saudí Mohammad Maziad Al-Tuwaijri.

Vía Twitter, tanto Seade Kuri como Carlos Loret tuvieron recientemente una confrontación.

Y es que Seade tuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer el pasado lunes 16 de diciembre, para aclarar la función de los cinco “agregados diplomáticos” que expusieron las autoridades estadounidenses y que según admitió desconocía su función.

El subsecretario se quejó por medio de una carta que el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump y la Cámara de Representantes pretendían crear una figura equivalente a los “inspectores laborales” mediante leyes y por medio del texto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“El truco: EEUU manda una carta a México diciendo que los “agregados” (inspectores) se van a portar bien. Pero lo que pesa legalmente es el Implementing Bill, no esta cartita diseñada para salvar a @JesusSeade después de su gentil comportamiento con EEUU”, escribió Loret de Mola en su cuenta de Twitter.

Sin ocultar su enojo, el funcionario respondió “Loretito, como muchos te dicen y ahora entiendo por qué, pierdes una tras otra pero sabes cómo seguir distorsionando y mintiendo. No me quiero ni imaginar qué te mueve”.

Horas después, el funcionario lanzó otro tuit en el que publicó:

“Respeto mucho a tu gremio y no me gusta un tuit hostil que te mandé. Pero te aseguro lo q he dicho, 1 q la ley de implementación de EU es interna, NO se comparte; 2 aún así, los agregados debieron ser discutidos: pueden ser inofensivos o no; 3 la carta SÍ es interpretación legal”.

El periodista compartió esta última publicación y sólo escribió “se retracta”.

Carlos Loret de Mola ha encendido los reflectores últimamente, ya que tras el arresto del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, su nombre volvió a llamar la atención en este caso.

El periodista participó en la transmisión por televisión del arresto de la francesa Florence Cassez, quien fue detenida, junto con Israel Vallarta en 2005.

La detención que fue televisada estuvo dirigida por Genaro García Luna, el día en el que supuestamente capturaron a dos secuestradores.

Jesús Seade Kuri, de 73 años, fue director general adjunto de la OMC y ocupó cargos de responsabilidad en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. También tiene nacionalidad libanesa.

Actualmente, es subsecretario para América del Norte en el Ministerio mexicano de Relaciones Exteriores y fue jefe negociador del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, T-Mec.

