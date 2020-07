Última oportunidad para ver al cometa Neowise: así podrás avistarlo desde México

Durante semanas, el cometa Neowise ha engalanado el cielo nocturno de buena parte del hemisferio norte. Sin embargo, las oportunidades se agotan, y cada vez queda menos para que el visitante celeste emprenda su camino de regreso hacia las partes más externas de nuestro sistema solar.

Por ese motivo, los expertos instan a la población a dirigir su mirada hacia el cielo cuanto antes, ya que en cualquier momento Neowise podría perder parte de su brillo, y dejar de ser visible desde la Tierra.

“Muchos de estos cometas los vemos una sola vez en nuestras vidas, y en el caso del Cometa NEOWISE, luego de este acercamiento del mes de julio, la próxima vez que se acercará a la Tierra será cerca del año 8,766″, advirtió en un comunicado la Sociedad Astronómica del Caribe.

Imagen de Neowise este 18 de julio desde Loreto, en Baja California (Foto: Twitter KDrone Adventures)

Si aún no has visto al cometa, pero no quieres perderte este fenómeno astronómico único, todavía habrá oportunidad. Y de hecho, entre el 19 y el 26 de julio se espera que se den las mejores vistas del cuerpo celeste en el firmamento, ya que cada noche se verá más alto en el horizonte, sobre un cielo más oscuro.

“El cometa tarda unos 6,800 años en dar una vuelta alrededor de su órbita larga y estirada, por lo que no volverá a visitar el sistema solar interior hasta dentro de muchos miles de años. La buena noticia es que en este momento, el cometa es relativamente fácil de observar con prismáticos o un pequeño telescopio, siempre que tenga una visión clara del horizonte”, informó en un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, entre el 22 y el 23 de julio, Neowise alcanzará el punto de su órbita más cercano a la Tierra, regalando el mejor momento para localizarlo en el firmamento. Por su posición geográfica, México será uno de los países afortunados que podrá disfrutar de este paisaje, así que a continuación te dejamos una serie de recomendaciones para que no dejes pasar la última gran oportunidad de observarlo en el cielo.

Cómo ver el cometa Neowise desde México

Imagen del cometa Neowise después del atardecer del sábado 18 de julio, desde San Carlos, Sonora (Foto: Twitter @Rada_SC)

Entre el domingo 19 y el martes 23 de julio, Neowise, que debe su nombre al telescopio espacial de infrarrojos de la NASA que lo descubrió el pasado 27 de marzo, se irá acercando progresivamente hacia la Tierra, por lo que esas serán las mejores fechas para contemplarlo desde el globo.

En cuanto a la hora, según organismos como el Instituto de Astronomía de la UNAM, o la Sociedad Astronómica del Caribe (SAC), desde México será más fácil observarlo al atardecer, justo con la caída del sol. En la capital del país esto ocurre alrededor de las 20:00 de la tarde.

Para localizarlo en el cielo, es necesario mirar hacia el horizonte noroeste.

“Tenga en cuesta que los observadores en latitudes más bajas (hacia al sur), verán al cometa más bajo en el cielo, mientras que parecerá más alto para los observadores más al norte”, recordó la UNAM.

Vista del cometa el 23 de julio (Foto: Sociedad de Astronomía del Caribe, SAC/Stellarium)

A la hora de elegir una ubicación, es importante evitar obstáculos e infraestructuras que dificulten la visión hacia el horizonte noroeste. Aunque no es necesario contar con equipo técnico para divisar a Neowise en el firmamento, utilizar binoculares ayudará a captar su larga cola de escombros. Para aquellos que no cuenten con un equipo profesional o técnico, otra opción es utilizar una buena cámara.

“Para los que no tienen binoculares pero sí una buena cámara, una alternativa es tomar fotos de larga exposición (2, 5 u 8 segundos) hacia el área aproximada del cielo, y luego revisar las imágenes en busca del objeto con una leve cola hacia la derecha y arriba”, recomendó la SAC.

Si aún siguiendo todas las indicaciones no logras ver al cometa, no desistas. Recuerda que el día 23 alcanzará el punto de su órbita más cercano a la Tierra, pasando a una distancia inofensiva de 103 millones de kilómetros y favoreciendo su avistamiento. Además, al coincidir con luna creciente, la luz del satélite no será muy intensa, siendo este un favor que también beneficiará la observación.

Si no pierde su brillo, se espera que sea visible hasta principios de agosto, y cada vez aparecerá más alto en cielo.

