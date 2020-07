Lista de útiles: costos y consejos para ahorrar al surtir las compras del regreso a clases

Los estudiantes se encuentran a menos de un mes de volver a las aulas. (Foto: Cuartoscuro)

México enfrenta una crisis económica y sanitaria a causa del coronavirus, enfermedad que surgió en China a finales del año pasado, por ello, es importante tener en cuenta algunos tips para ahorrar al hacer tus compras, sobre todo de útiles escolares, pues los estudiantes se encuentran a menos de un mes de regresar a las aulas.

De acuerdo con Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los infantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a los planteles educativos el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

Ante ello, los padres de familia y alumnos de todos los niveles tendrán que prepararse para la compra de útiles escolares, así como materiales que se requieren.

Los precios difieren por cada grupo. (Foto: Cuartoscuro)

Los precios pueden cambiar dependiendo del grado de cada estudiantes; sin embargo los que más se consumen sin contemplar libros son:

*Un cuaderno profesional va de los 20 a los 30 pesos.

*Paquete de colores de al menos 24 piezas oscila entre los 45 a 150 pesos.

*El paquete de lápices de hasta 5 piezas tiene un precio de al menos 26 pesos.

*Pegamento va de los 30 a los 60 pesos, varía según la solicitud de cada estancia.

A la lista también se suman precios adicionales, debido a otros materiales que llegan a adquirir como tijeras, hojas, forros, baberos, entre otros.

Por ello, en esta época de contingencia se pueden planear gastos, de acuerdo con expertos de programas financieros y son:

Revisar la lista : Es recomendable adquirir solo lo indispensable para llevar a casa y no comprar artículos extras solamente por novedosos.

Decoración .- Es ideal pensar en distintas maneras para forrar las libretas de los niños, pues gracias a la diversidad de materiales en el mercado se puede acceder a una forma más económica.

Mala calidad .- Es importante observar cada producto, pues los artículos de mala calidad representan un gasto extra continuamente.

Al mayoreo .- Las compras a gran escala ofrecen mejores precios. Es recomendable “aprovechar” descuentos en tiendas y comercios.

En grupo .- Si así lo desean los padres de familia podrán tomar en cuenta esta opción, ya que es una forma de organizarse con otros tutores por medio de redes sociales o teléfonos celulares, para adquirir por paquetes y repartir a cada niño.

El regreso a clases es en agosto. (Foto: Cuartoscuro)

Hay que recordar que las inscripciones de nivel básico se llevarán a cabo del 3 al 7 de agosto durante la sanitización de las escuelas, actividad que debe realizarse obligatoriamente antes de que los pequeños vuelvan a las aulas.

*Regresos a clases: los alumnos reactivarán sus actividades educativas a partir del 10 de agosto y hasta el 28 del mismo mes, tiempo en que se llevará a cabo el curso de aprovechamiento. Cabe destacar que los estudiantes deberán acudir a las aulas con cubrebocas y mantener las medidas sanitarias, además de los filtros que se instalarán en las escuelas.

*Inicio de ciclo escolar: arrancará entre el lunes 31 de agosto y 4 de septiembre, según el calendario actual de la SEP.

Aquellos tutores que no llevaron a cabo la solicitud de su hijo para ingresar a primero de preescolar, primaria o secundaria, durante el periodo ordinario, en alguna escuela de la Ciudad de México, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio del presente año.

Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx, y agregar los datos que le soliciten.

