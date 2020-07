Emilio Lozoya nunca llegó al Reclusorio Norte: habría sido trasladado directamente a un hospital privado, indica reporte

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fue trasladado a un hospital poco después de ser extraditado a México. . (Foto: DPA/THOMAS PADILLA)

Emilio Lozoya Austin llegó a México, sin embargo, nunca pisó las instalaciones del Reclusorio Norte, sino que fue trasladado directamente del aeropuerto a un hospital privado, después de que se le hicieran revisiones médicas y se determinara que se le había encontrado “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago”.

De acuerdo con un reporte que fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a Animal Político, el ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), en ningún momento llegó al Reclusorio Norte, a pesar de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó esta versión durante la conferencia matutina.

La información dada a conocer por el portal informativo reveló que si bien un convoy de varias camionetas escoltadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) salieron del aeropuerto rumbo al reclusorio, el hombre que iba al interior no era Emilio Lozoya Austin.

Por medio de su cuenta de Twitter, la FGR detalló que el extraditado arribó a suelo mexicano a las 00:46 horas del 17 de julio. Se le aplicaron los protocolos correspondientes de lectura de derechos y se le informó que se le estaban ejecutando órdenes de aprehensión por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, por los cuales quedaba detenido.

Respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que se le pediría a la Fiscalía que informe de manera clara sobre la situación y destacó que esta institución no tiene la obligación de explicar los detalles de sus acciones, ya que es independiente.

“Ofrecemos una disculpa porque no nos informa el fiscal, no tiene porqué hacerlo, (la Fiscalía) es una institución independiente, autónoma”, comentó el mandatario, quien también puntualizó que cerca de cinco meses en que no habla ni por teléfono con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

A pesar de ello, mencionó que le tiene plena confianza, pues lo considera una persona íntegra. “La transparencia es una regla de oro, vamos a esperar. Además, a mí me interesa enterarme. Quiero saber todo lo que va a declarar el señor Lozoya, porque es de mis temas más importantes el combate a la corrupción”.

Información en desarrollo...