Ricardo Raphael teme por su seguridad, responsabiliza a Wallace en caso de que algo le pase

El periodista Ricardo Raphael aseguró este miércoles que la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, está buscando un “hostigamiento legal” en su contra con el objetivo de que no continúe con las investigaciones del caso de su hijo Hugo Alberto Wallace.

“Si algo me llegara a suceder la señalo responsable de amenazas”; así lo advirtió el también columnista ante los señalamientos hechos por Miranda de Wallace, quien acusa al periodista de haber ingresado a penales de forma irregular para entrevistar a los presuntos implicados en el supuesto plagio de su hijo.

Ricardo Raphael aseguró en entrevistas radiofónicas, que Isabel Wallace ha perdido su poder mediático y su caso se está cayendo a pedazos pues los tiempos han cambiado.

Hay muchos casos dijo, entre ellos el de Wallace, que metió a mucha gente a la cárcel, quitó propiedades e Isabel Miranda de Wallace tenía control sobre la fiscalía.

Señaló que el caso de Jacob Tagle no tiene sentencia y sí derecho a una defensa, por lo que ayer mandó una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El periodista afirma que él tuvo acceso al expediente del caso Wallace por Albert Castillo, quien para conocer su sentencia se amparó y obtuvo el documento en el que están borrados los nombres de los familiares de la señora Wallace, por lo que aseguró su investigación no la pone en peligro a ella, por el contrario, se dijo sentirse amenazado y monitoreado de forma ilegal, pues conoce los efectos corruptores de Isabel Miranda.

Sin embargo, se dijo confiado en su labor señalando “tengo respeto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, he sabido escoger a mis amigos y jamás les pido favores contrarios a su ética, no le pediría que intervenga en nada de mi labor periodística”, afirmó.

Le tengo que decir a Isabel Miranda que no me amedrenta esta actitud, que voy a seguir con la investigación y que si me pasa a mí o a mi familia cualquier cosa ella es la responsable