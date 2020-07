Nueva apuesta petrolera: Pemex invertirá más de USD 36 millones en pozo de Tabasco

Nueva apuesta en México: Pemex invertirá más de USD 36 millones en pozo de Tabasco (Foto: Archivo)

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó que Petróleos Mexicanos (Pemex) perforara el pozo terrestre Jechel 1EXP en el estado de Tabasco.

El órgano regulador explicó, el miércoles 15 de julio, que se autorizó una inversión total de USD 36.6 millones, de los cuales, 30.7 serán dirigidos a las actividades de perforación y 5.9 a la terminación del pozo.

Este nuevo proyecto forma parte del Plan de Exploración de la Asignación AE-0146 Comalcalco, dicho plan fue aprobado el 4 de febrero de 2020 y se confirmó con la Resolución CNH.E.07.001/2020.

Pemex ha implementado distintas medidas operacionales para mejorar su productividad (Foto: Reuters / Vasily Fedosenko)

De acuerdo con el programa de perforación, el proyecto durará 150 días, mismos que iniciarán a partir del viernes 17 de julio y terminará el martes 15 de diciembre. Durante ese tiempo, los ingenieros de Pemex esperan llegar a la profundidad de 6,685 metros. Y esperan una producción de 129 millones de barriles de crudo.

Asimismo, Héctor Silva, director de área de la dirección general de autorizaciones de exploración de la CNH, dijo que si el Jechel 1EXP falla como productor, el proyecto se abandonará definitivamente.

Entre otras especificaciones, la comisión dirigida por Rogelio Hernández Cázares precisó que la ubicación del pozo es al sur de la provincia petrolera Cinturón Subsalino, a 85 kilómetros de litoral de Tamaulipas, tiene una probabilidad de éxito geológico de 24 por ciento, cuenta con una superficie de 1,190 kilómetros cuadrados y la trayectoria del túnel será en tipo “J”. También emitió una opinión técnica específica para la Secretaría de Energía (Sener), liderada por Rocío Nahle.

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene autorización de explotar un pozo encontrado en Tabasco (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Esto abona a la productividad de Pemex, misma que desde febrero de este año comenzó a subir derivado de diversos factores tanto internos como externos. Cabe recordar que en febrero, la petrolera mexicana producía poco más de 400,000 barriles diarios y al cierre de mayo alcanzó la meta de un millón de barriles diarios.

Ante esta nueva productividad, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, externó que existe todo un nuevo replanteamiento de la relación de la república con los hidrocarburos.

“La idea es no vender petróleo crudo al extranjero que lo que se produzca de petróleo se procese en México, es un cambio en la política petrolera, esto también va a significar explotar racionalmente el petróleo, no extraer y extraer el petróleo para venderlo y dejar sin este recurso, no renovable, a las futuras generaciones”, explicó el mandatario.

El presidente López Obrador relacionó el deterioro de la refinería en Salamanca con la violencia en Guanajuato (Foto: Cortesía)

De manera conjunta, el gobierno de López Obrador ha impulsado estrategias de seguridad para garantizar las instalaciones de Pemex, tal es el caso de la refinería en Salamanca, Guanajuato, esto después de que el jefe del ejecutivo federal señalara que el fenómeno de la violencia está relacionado con el deterioro de las instalaciones.

“Era importante que estuvieran aquí (los funcionarios federales) porque sigue habiendo mucha violencia en esta región y tenía que ver con la refinería, no solo con las tomas clandestinas, sino había contubernio, actuaban como asociación delictuosa autoridades, malos funcionarios de Pemex y delincuencia organizada, eso se terminó, ya no hay esa impunidad”, indicó el mandatario mexicano.

Sin embargo, cabe resaltar que Pemex es señalada como la empresa con más empleados muertos por el nuevo coronavirus, esto de acuerdo con el último informe de la empresa estatal, pues, al martes 14 de julio informó que hasta el momento han muerto, en relación al COVID-19, 202 empleados y 5 contratistas. Al respecto, Bloomberg aseguró que ninguna otra empresa en el mundo ha tenido tantos decesos por esta enfermedad.

