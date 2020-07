Quién es Carlos Cabal Peniche: el empresario que se benefició del Fobaproa, estuvo preso y ahora rescataría Interjet

Foto: Cuartoscuro.

Después de que se diera a conocer que un grupo de inversionistas, encabezados por el antiguo banquero Carlos Cabal Peniche, rescataron la aerolínea Interjet con más de 150 millones de dólares, ahora se cierne la atención sobre este personaje del sexenio salinista.

Se trata de empresario de la agroindustria, de origen tabasqueño y perseguido por la justicia en 1994, en medio de un escándalo de fraudulencia en su Banco Cremi Unión, que adquirió en las privatizaciones hechas durante la etapa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche fue acusado de formar parte de los empresarios que se beneficiaron con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en los años 90.

Foto: Cuartoscuro.

En su edición número de 91 del 31 de mayo de 1999, la revista Milenio Semanal publicó una entrevista exclusiva con Cabal Peniche mediante un cuestionario que se le hizo llegar a través de sus abogados y que contestó desde su prisión de Port Philip de Melbourne, Australia.

En la entrevista, Cabal confesó que aportó 15 millones de dólares para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio y luego 5 millones más para la de Ernesto Zedillo y otros 5 millones para la de Roberto Madrazo rumbo a la gubernatura de Tabasco. Sin embargo, Madrazo Pintado negó todo.

En 2001, después de pasar siete años preso en Australia, fue extraditado a México por el cargo de fraude bancario. Ocho años después, en 2009, fue absuelto.

Reapareció en público en Tabasco en 2014, donde anunció inversiones en el agro junto al exgobernador perredista Arturo Núñez Jiménez.

En 2019, el empresario visitó Guerrero para recorrer dos bodegas utilizadas por productores locales para almacenar coco y mango.

Foto: Cuartoscuro.

“No tiene que ver con nosotros”: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario Carlos Cabal Peniche no tiene “nada que ver” con su gobierno, y que no tiene información sobre si el empresario quisiera participar en la instalación de cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Al respecto dijo desconocer cualquier interés del empresario, del cual, dijo, no tiene “nada que ver con nosotros. Da la casualidad que es mi paisano, pero yo no protejo a nadie. Eso no significa nada. Ni significa ningún tipo de relación. Tengo relaciones de amistad pero no complicidad con nadie. No llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”.

Ante el cuestionamiento sobre si Cabal Peniche tiene interés en participar en la instalación de cajeros automáticos del Banco del Bienestar, el presidente dijo no tener información al respecto y aseguró que su gobierno hace todos los procesos de manera transparente para evitar la corrupción.

El presidente López Obrador negó que su gobierno haga tratos con Cabal Peniche Foto: (EFE/ Mario Guzmán)

“No tengo información sobre eso. Nosotros cuidamos que todos estos procesos se hagan de manera transparente y cuando vemos que hay algo extraño, que no se puede explicar, pues se revisa y se rectifica”, dijo el mandatario.

“Es decir, pueden haber contratos, convenios ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o hay posibilidad de corrupción, se interviene y se cancela cualquier operación. Tenemos que evitar la corrupción”, agregó.

Su inversión en Interjet

Interjet informó este lunes que recibió una inyección de capital de 150 millones de dólares a través de un fondo de inversión que le permitirá fortalecer sus operaciones mientras el sector batalla con los estragos de la pandemia del coronavirus.

Interjet es una de las tres principales líneas aéreas del país y en últimos años ha cobrado relevancia por ser la aerolínea en la que viaja el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cabe señalar que se ubica entre las más baratas en sus tarifas.

Al comienzo de la pandemia, anunció la suspensión temporal de rutas debido a la menor demanda global y al cierre de fronteras en algunos países.

Imagen de archivo. Un avión Airbus A320-200 de la aerolínea mexicana Interjet llega al aeropuerto Juan Santamaría, en Costa Rica. 14 de mayo de 2019. REUTERS / Juan Carlos Ulate

“Gracias a esta capitalización, la empresa refuerza su estructura interna y su plan de operaciones”, dijo la aerolínea en un comunicado.

A finales de junio, Interjet dio a conocer un plan para reforzar sus operaciones derivado de una inyección de capital; no ofreció detalles.

Interjet dijo el lunes que el grupo de inversionistas está encabezado por los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle; y que su actual presidente del Consejo de Administración, Miguel Alemán, seguirá al frente de la compañía.

“El nuevo plan de operaciones considera la reincorporación, en los próximos días, de más aeronaves Airbus 320 y 321; con lo cual se refrenda el compromiso con la conectividad aérea del país”, agregó.

A finales de abril, uno de sus inmuebles fue intervenido por la autoridad tributaria como medida precautoria en un acuerdo para atender sus obligaciones fiscales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gobierno de México respalda créditos a líneas áreas, pero no habrá rescates: SCT

SAT embargó propiedad de Miguel Alemán Velasco por insolvencia de Interjet

Interjet llegó a un acuerdo con el SAT, tras embargo a Miguel Alemán