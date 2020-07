Pintoresco y muy mexicano: así es en realidad Putla, el pueblo de Oaxaca que insultó Jorge Castañeda

Putla Villa de Guerrero (que en Náhuatl es Poctlan) se localiza en Oaxaca, específicamente en la región de la Sierra Sur.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lamentó por los mensajes clasistas que se realizaron en algunas protestas del país. Esto lo llevó a hablar nuevamente de Putla.

“Es lamentable que exista tanto atraso. Afortunadamente es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa”, mencionó.

De igual forma el mandatario mencionó que había una cartulina, de una protesta del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), que se podía leer: “´Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta´. De lo más clasista”, expresó el presidente.

López Obrador recordó lo que dijo “un intelectual, graduado en el extranjero, que habló de un pueblo con tradición y con cultura como pocos”.

El mandatario mencionó que el intelectual “Habló de Putla, Oaxaca, con una actitud despectiva, racista”. Estamos hablando de un académico, graduado en una universidad extranjera. Fue secretario de Relaciones Exteriores en México”, señaló.

La historia data a las tribus mixtecas que vivían en el antiguo pueblo de Putla, cerca de San Juan Lagunas y estaba a cargo de los señoríos de Tututepec, uno de los cuatro reinos mayores de la región Mixteca.

Durante años, y como consecuencia de las diversas enfermedades, migraron de lugar hasta el ahora Cementerio de Putla (derivado del vocablo mixteco Ñuu Ñuma) que en español significa lugar de humo y hoy es conocido como “Ñuu Kaa” (Lugar de metales).

El nombre de Putla también se origina de Puctitlán, que quiere decir “donde hay mucho humo” se compone de poctli: humo y de tla: sufijo que denota abundancia.

Putla en 1907 fue cabecera distrital, anteriormente pertenecía al distrito de Juxtlahuaca, siendo gobernador del estado el Lic. Emilio Pimentel, pero se separó de este distrito de por el motivo del homicidio al juez mixto de primera instancia en aquel lugar a manos de Heliodoro Carrasco.

A Putla se le caracteriza por su rica flora y fauna, tiene un clima cálido húmedo (gran parte del año). Por este clima se puede encontrar la siembra de frutos tropicales como plátano, caña, café, arroz, mango, cacao, tabaco, Sandía, limón, calabaza, miel, mamey, entre otros.

A diferencia de otros pueblos, que deben de comprar en la Central de abastos, los pobladores de Putla van a la Ciudad de Oaxaca para poder ofrecer sus productos.

Del valle desembarcan varios ríos y entre ellos destacan: Copala, La Cuchara, Yutiuhi, Yutee y La Purificación.

Tradiciones

La calenda del día 8 de septiembre o la Natividad de María y la Expo-Putla se celebra una vez al año, en el mes de diciembre.

En la población también cuentan con diversas celebraciones, pues las tradiciones en Putla son a lo grande. Los carnavales se celebran con distintas danzas: de los viejos, de los cópalas y de las mascaritas.

Se festeja la octava de la natividad de María Santísima con calendas, bailes, juegos pirotécnicos, procesiones, feria popular y música.

Gastronomía

El mole amarillo o de epazote es un platillo típico de Putla

Las comidas que más se preparan, y que son platillos típicos de la región de Putla son: mole amarillo o de epazote, aguardientes curados, masita de chivo y barbacoa, tamales, aguas frescas, pan de yema, pozole, chile atole, mole negro, pipian, mole de iguana, mole de endoco, tamales de chileajo, mole de chicatana y caldo de res.

La parroquia del pueblo que data del siglo XVI y la hacienda de Asunción Atoyaquillo son los dos monumentos históricos que tiene Putla.

¿Por qué se volvió tendencia Putla?

Twitts Murat (Foto: Twitter@alejandromurat)

En la transmisión del programa “Es la Hora de Opinar”, conducido por Leo Zuckerman en Foro TV, Jorge Castañeda ofendió a dos municipios de Oaxaca donde mencionó que es “pueblo horroroso” y “arrabalero” a propósito de la llegada de médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus en México.

“Ponen de alguna manera en evidencia los médicos cubanos a los (doctores) locales porque los locales no quieren irse –no puedo usar la palabra correcta, científica-, pero a un pueblo con adjetivo previo arrabalero, posterior, donde por cierto, Héctor se acuerda muy bien (…) cuando terminó la carrera de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego gracias a Héctor y su amistad con Diodoro (Carrasco, entonces gobernador de Oaxaca) creo que la pudimos enviar a otro pueblo, un poquitito menos horroroso, pero así que se haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano si va a Putla, feliz de la vida”

Zuckermann, Héctor Aguilar Camín y Javier Tello jamás cuestionaron su ofensa, sólo se dedicaron a reírse del comentario peyorativo.

