La primera observación que realiza es apuntar que en México lo que falta son plazas para médicos, no médicos. Es decir, el servicio que podría ofrecer Cuba resulta innecesario para el país, pues la carencia de personal de la salud, no es necesariamente un conflicto para México; “quizás hay un problema real de que algunos médicos jóvenes no necesariamente quieren ir a las zonas del país donde más los necesitan, pero en su servicio social lo hacen mucho y lo han venido haciendo desde hace muchos años”.