Alejandro Gertz Manero vs Santiago Nieto: la pelea interna en el corazón de la justicia mexicana

(Foto: Especial)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que hay una serie de malos entendidos y poca comunicación entre el Fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

El viernes pasado Gertz Manero afirmó que Nieto Castillo “violó” la constitución al congelar cuentas y afirmó que parece que le interesa más el “show” que dar resultados a la justicia. Por eso el presidente llamó a los dos funcionarios a llegar a una conciliación y a trabajar en equipo porque ambos son personas “honestas, creíbles y profesionales”.

“Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado, los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos, Santiago Nieto es una gente con profesionalismo y un hombre recto; el fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble; entonces, ahí sí que es amor y paz, hay que buscar la conciliación”, insistió el presidente ante el cuestionamiento sobre lo dicho por el fiscal en referencia hacia su colaborador”, explicó el presidente.

Desde el inicio del sexenio actual, Gertz Manero se quejó de que Nieto Castillo dio a conocer a los medios de comunicación detalles sobre los casos de la ex secretaria de desarrollo social, Rosario Robles Berlanga, así como del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, y las acusaciones contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

(Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Nieto se queja de que él documenta e investiga delitos financieros ya sea por corrupción pública, empresarial o crimen organizado y luego la FGR no procesa esas denuncias ni inicias las carpetas de investigación correspondientes.

Según el periodista Salvador García Soto, también hay un recelo en contra de Nieto Castillo en la FGR porque alguien le hizo creer al fiscal que Santiago merodeaba por su puesto y pretendía robarle protagonismo y sustituirlo. Gertz Manero tiene 80 años.

La primera vez que el pleito entre ambos funcionarios se hizo público fue el 15 de enero pasado, cuando el fiscal Gertz dijo ante el cuerpo diplomático mexicano que había “unidades, no de la fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia”.

Luego, el 27 de mayo la confrontación se dio por la Universidad Autónoma de Hidalgo y 157 millones de dólares que la FGR no pudo asegurar a pesar de las denuncias de “lavado de dinero” y el congelamiento de cuentas que había ordenado la UIF.

REUTERS/Henry Romero

Para el investigador Eduardo Buscaglia es indispensable realizar un trabajo en conjunto —refiriéndose a la FGR y UIF— para poder conocer el organigrama de las organizaciones criminales, por ejemplo, operaciones encubiertas, uso de testigos colaboradores, otorgamiento de recompensas a la población por las denuncias, vigilancias electrónicas, específicamente el “deep web” o “internet oscuro”, que los delincuentes utilizan para realizar transacciones, involucrando medicinas falsificadas.

“A mí lo que me frustra es que estos cortos circuitos entre usted y el Doctor Nieto son un regalo de Navidad para el Cártel Jalisco Nueva Generación (...) Le propongo un protocolo colaborativo para terminar con todos estos conflictos.”, destacó Buscaglia en una entrevista con Aristegui Noticias.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las ostentosas propiedades de César Duarte están en subasta del gobierno

Mapa del coronavirus: desciende en Valle de México, pero Nuevo León se acerca al límite de ocupación hospitalaria

El Reino Unido descartó a Huawei como proveedor de redes 5G