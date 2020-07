Hay desconfianza en las cifras sobre COVID-19 de López-Gatell, 62% de los mexicanos no le cree: encuesta

La dependencia sanitaria federal modificó la información presentada en la conferencia de prensa vespertina (Foto: EFE)

Durante la conferencia de prensa vespertina de este domingo 12 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no informó sobre las cifras de las defunciones acumuladas por coronavirus en México.

Aunado a esto, también se omitió la actualización del semáforo epidemiológico, estrategia implementada para reanudar la actividad económica, educativa y social del país.

Sin embargo, López-Gatell señaló que todas las cifras se encuentras expuestas en el el comunicado técnico diario emitido por la dependencia sanitaria federal, la cual recopila la información otorgada por cada una de las entidades federativas del país..

Recuerden que toda la información es pública, nos interesa mucho que nada quede sin informarse, aquí hemos cambiado varias veces el formato de comunicación de acuerdo con las prioridades, de acuerdo con lo que nos pide la sociedad. Pero en todo momento, cuando dejamos de presentar aquí algún dato, alguna gráfica o algún mapa, lo pasamos al informe técnico, que se publica todos los días en tiempo real

Miembros de la sociedad mexicana reprobaron el desempeño del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell (Foto: Europa Press)

Y es que, a medida que la epidemia se hace más presente en el país, las dudas sobre las cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias se incrementan entre los miembros de la población. De acuerdo con una encuesta telefónica realizada por Con Estadística para Latinus, la gestión de López-Gatell ante la crisis por COVID-19 es reprobada por la opinión pública.

El estudio fue elaborado del 12 al 14 de junio y constató que el 62% de los mexicanos considera que el subsecretario es incapaz de dirigir la estrategia contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Aunado a esto, según la encuesta, el 42% de los mexicanos cree que el subsecretario está instruido para proporcionar inconsistencias en fechas y datos, con el fin de ocultar y manejar información a modo.

En este mismo rubro, un 20% considera que se debe a que López-Gatell no está capacitado para cumplir con esta labor y se ha equivocado. Adicionalmente 32% respondió que el problema no es complejo y 6% no sabe u omitió su repuesta.

Miembros de partidos de la oposición han señalado como errónea la estrategia desplegada por la actual administración federal para contener la propagación del virus (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, algunas voces de partidos políticos de la oposición han mostrado su descontento con la acción de la actual administración ante la epidemia por coronavirus.

La coordinadora del grupo parlamentario, Verónica Juárez Piña, señaló como una acción errónea desatender las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aplicación de pruebas para poder establecer una estrategia que respondiera a la pandemia.

“Lo acepten o no el presidente de la República y las autoridades sanitarias, la pandemia está fuera de control y en las próximas semanas podría complicarse aún más por el rompimiento de confinamiento. Fue un grave error desatender las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) que desde un principio advirtió que era necesario realizar pruebas para poder establecer una estrategia de contención eficaz contra la pandemia”, reiteró.

En este sentido, solicitó la renuncia de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, respectivamente, a fin de replantear la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus.

Hasta este domingo 12 de julio, México ocupa el cuarto lugar a nivel global en muertes por la enfermedad de coronavirus (Foto: Reuters)

En el panorama nacional, hasta este domingo de 12 de julio, suman 35,006 muertes y 299,750 casos positivos acumulados de coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, México se ubica en el cuarto lugar a nivel global, con 52 fallecimientos más por coronavirus que Italia, país que acumuló 34,954 y se posicionó en el quinto lugar.

Adicionalmente, se estima que 48,822 pacientes presentaron síntomas en los últimos catorce días (15% del total de contagios estimados), lo que representa a las personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus. Los casos confirmados activos son 29,839.

