Dictaron prisión preventiva a “El Jordan”, presunto involucrado en la masacre de un anexo en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que el pasado 6 de julio se detuvo a tres personas presuntamente implicadas en la masacre que tuvo lugar en un anexo del municipio de Irapuato.

Uno de los detenidos fue identificado como Jesús E. “N”, también conocido como “El Jordan”, mismo que se convirtió en el primer vinculado a proceso, como lo reveló la información publicada por el diario Milenio.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el arresto se logró gracias a las investigaciones derivadas del ataque y del operativo conjunto que se realizó con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado producto del ataque de un comando armado a un anexo en el municipio de Irapuato.

Los detenidos son personas señaladas por las autoridades como los “tres principales implicados de tan atroz crimen en contra de quienes se solicitaron los mandamientos judiciales correspondientes”.

Estas personas fueron detenidas por agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado y el Grupo Táctico Guanajuato de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Por otra parte, Milenio dio a conocer que la Fiscalía las investigaciones correspondientes junto a los testimonios de sobrevivientes y otros testigos ante una juez de control.

“El Jordan” fue presuntamente identificado como el primero que disparó al interior del anexo, de acuerdo con las víctimas que sobrevivieron en la masacre del centro de rehabilitación “Recuperando Mi Vida”.

Luego de escuchar los testimonios, la juez de control determinó dictar la prisión preventiva como medida cautelar. Los representantes legales de Jesús “N” tendrán como plazo 144 horas para presentar las pruebas que demuestren su inocencia.

El presunto participante en la masacre de 27 internos ya había sido detenido, de acuerdo con el medio de comunicación mexicano. Su arresto se dio junto al de María “N”, identificada como la madre de “El Marro”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; su hermana y su prima también fueron detenidas por autoridades locales. Todos fueron liberados ocho días después.

“El Marro” se deslindó de los hechos a través de un audio (Foto: Cortesía Alejandro Gibran Chichipan)

Masacre en Irapuato

Un comando armado ingresó a un anexo en Guanajuato y amenazaron a las mujeres que se encontraban dentro, para luego dejarlas escapar del inmueble.

Los sobrevivientes que acudieron a la segunda audiencia, reveló Milenio, aseguraron que después amagaron a todos los llamados “padrinos”, obtuvieron las llaves y entraron a la zona donde permanecían los hombres.

Además, revelaron que los agresores se identificaron como gente del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. Luego de disparar en contra del grupo, los sobrevivientes se hicieron pasar por muertos, de acuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, “El Marro” se deslindó de los hechos a través de un audio que dio a conocer el columnista Héctor de Mauleón. De acuerdo con el presunto criminal, sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Revelación estarían detrás del asalto, pero se habrían “encargado de lavarle el coco a la gente”.

“Yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni madres que pinches ver (...) Y no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer, pero yo se los tengo que decir: nosotros tuvimos nada que ver con este pinche problema, ni sabíamos de que ese puto lugar existía”, reveló en la grabación.

