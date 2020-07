Salamanca bajo fuego: un grupo armado atacó a civiles en Guanajuato

Elementos de la Guardia Nacional reportaron un total de cuatro cuerpos tendidos tras el ataque (Foto: Mario Armas / AFP)

La violencia en Guanajuato se hizo presente durante un ataque armado en la ciudad de Salamanca, mismo que fue reportado a las autoridades por los habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:40 horas en la comunidad Los Prietos, de Salamanca, Calle Insurgentes esquina con Tomasa Esteves, ubicación donde supuestamente fueron hallados algunos cuerpos, de acuerdo con el diario Reforma.

El medio aseguró que a la escena llegaron elementos de la Guardia Nacional para acordonar el área, y reportaron un total de cuatro cuerpos tendidos tras el ataque.

Sin embargo, mientras atendían las primeras denuncias, una siguiente balacera se escuchó a tres cuadras de distancia aproximadamente, de acuerdo con los reportes oficiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:40 horas en la comunidad Los Prietos, de Salamanca (Foto: EFE/Str/Archivo)

Vecinos reportaron a Reforma que en un principio se ubicaron tres personas muertas al interior de un domicilio, pero el medio aseguró que en realidad el segundo ataque dejó dos presuntos heridos.

Testigos indicaron al diario El Universal que los jóvenes sostenían una reunión con refrescos y botana hasta que se acercó un vehículo desde el que presuntamente dispararon. El diario aseguró que en la zona fueron encontrados cartuchos percutidos de fusiles de asalto.

Tres de los cuerpos fueron ubicados en la acera dela misma vivienda donde sucedió el ataque. Uno más estaba en un lote vacío a pocos metros, pues fue alcanzado por las balas mientras huía, de cuerdo con El Heraldo.

Por el momento, elementos de Seguridad Pública y la Guardia Nacional resguardan las zona para que se lleven a cabo las averiguaciones correspondientes.

En la zona fueron encontrados cartuchos percutidos de fusiles de asalto (Fotografía: Twitter @alvacdev)

El 3 de julio se registraron en Salamanca los últimos ataques armados del crimen organizado, el primero en contra de varios elementos de Seguridad Pública del Estado, donde cinco resultaron muertos y dos más fueron heridos.

Los criminales emboscaron la camioneta donde viajaban los efectivos, en la carretera Apaseo el Grande Jerécuaro, y se dieron a la fuga, de acuerdo con la información que brindó el secretario de Seguridad Pública local, Alvar Cabeza de Vaca.

Horas antes fue registrado otro ataque de un grupo armado, también en Salamanca, contra de cuatro trabajadores de Petróleos Mexicanos, mismo donde tres murieron y uno más resultó herido.

Otro de los ataques más recientes en Guanajuato fue dentro del anexo “Buscando el camino a mi recuperación”. Cuatro hombres armados ingresaron y obligaron a 29 hombres a acostarse boca abajo para después dispararles.

Ataque en Anexo de Irapuato (Foto: Twitter@@PeriodistaChava)

Al instante murieron 22 personas y quedaron lesionadas otras ocho. Los sicarios descendieron, y en la planta baja mataron a tres internos más. Tres heridos murieron en los hospitales donde fueron ingresados.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública de Guajanuato se reveló que tres personas fueron arrestadas por el ataque, mismos que fueron identificados como presuntos miembros del Cártel Santa Rosa de Lima.

Sin embargo, el lider de la organización criminal dedicada al huachicoleo, José Antonio Yépez, “El Marro”, aseguró que no tuvieron nada que ver en el crimen que dejó 28 muertos y mucho menos sabían de la existencia del anexo.

“Yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni madres que pinches ve (...) no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer, pero yo se los tengo que decir, porque nosotros tuvimos nada que ver con este pinche problema”, aseguró “El Marro” a través de un audio dado a conocer por el columnista Héctor de Mauleón.

