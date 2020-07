Masacre en Irapuato: apuntan al Cártel de Santa Rosa de Lima como presunto responsable del ataque al centro de rehabilitación

Los anexos en Guanajuato se han convertido en centros de ventas de droga y reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto:REUTERS/Karla Ramos)

Los centros de rehabilitación de Guanajuato han sido objetos de numerosos ataques de la delincuencia organizada, que se pasea campante por el estado e irrumpe en los anexos ejecutando y levantado a internos.

En el municipio de Irapuato fueron asesinadas 26 personas del centro de rehabilitación “Recuperando la vida”, el miércoles 1 de julio. El consultor y asesor en materia de seguridad de Guanajuato, David Saucedo, entrevistado por Aristegui Noticias, señaló que, en este caso en particular, el anexo era controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Saucedo, quien ha analizado a fondo la problemática del crimen organizado en la región, relató que una sobreviviente de los hechos dijo que los sicarios que llegaron a atacar el anexo se identificaron como integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El centro de rehabilitación “Recuperando la vida” fue atacado la tarde del miércoles 1 de junio. Al menos 26 personas perdieron la vida (Foto: REUTERS/Sergio Maldonado)

Extraoficialmente se informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación se deslindó de los hechos a través de un comunicado. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre quién pudo ser el presunto responsable.

Una posible conjetura de la masacre lleva a las represalias que la organización criminal de José Antonio Yépez, “El Marro” habría tomado contra sus acérrimos rivales del CJNG, que a últimas fechas ha realizado ataques a vulcanizadoras, en donde venden combustible robado y cristal azul del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El pasado lunes, la organización criminal de Jalisco atacó dos domicilios con armas de fuego y bombas molotov, en la colonia Villas de Romería y Ejidal, municipio de Celaya. El saldo fue de una persona muerta. Más tarde, un hombre que viajaba en una motocicleta fue ejecutado.

Esta semana fueron incendiados dos domicilios en el municipio de Celaya (Foto: Especial)

Para David Saucedo el ataque habría sido un fuego de distracción , es decir, una masacre con el objeto de “calentar la plaza”. Con eventos de alto impacto como el de Irapuato, las fuerzas federales pierden de vista a las regiones dominadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima, un ejemplo, la zona de Celaya.

En Guanajuato operan 70 centros de rehabilitación, y no es la primera vez que se produce un ataque así. Hay quién dice que las víctimas asesinadas pertenecen a algún grupo delictivo, y también hay quien piensa que algunos de esos anexos, más que una labor rehabilitadora sirven a los cárteles de la droga para reclutar sicarios.

El secretario de Seguridad del estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, comentó en su recuento de acciones, que la mayoría de los centros de drogadicción atacados en la entidad no están regularizados. “Se sabe, por algunos casos, que no lo comentaré en particular ni con nombre, que pertenecen (los centros de rehabilitación) también a la delincuencia. Van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca”.

