Coronavirus en México: el país llegó a 32,014 muertos y 268,008 casos confirmados

Como parte de la actualización de datos de la Secretaría de Salud (SSa) se dio a conocer que asta este martes 7 de julio, suman 268,008 casos confirmados acumulados y 32,014 defunciones por COVID-19.

Del total de contagios, únicamente 26,557 pacientes presentaron síntomas en los últimos catorce días, lo que representa la epidemia activa en el país.

Respecto del número de casos sospechosos, la cifra asciende a 73,035, y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 317,446. El total de las personas estudiadas con sospecha de coronavirus en el país es de 652,231.

Para la semana que va del 6 al 12 de julio, 15 entidades federativas se encuentran con semáforo rojo (estado de alerta máximo), y las 17 restantes, bajo color naranja, lo que representa riesgo alto.

Como parte de la gira de trabajo a Estados Unidos que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició este martes, el mandatario federal mexicano dio a conocer que el resultado de la prueba de coronavirus a la que se sometió fue negativo. Durante la conferencia de prensa matutina reveló:

Ya me hice la prueba del Covid-19. Me la hice porque voy a viajar y voy a actuar con responsabilidad y afortunadamente no tengo este virus, llevo mi certificado, no me quita nada si allá (en Estados Unidos) tengo que volver hacerme la prueba