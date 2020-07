Las señales a la inversión extranjera “no han sido las mejores”: Larry Rubin

Larry Rubin habló de la reunión entre AMLO y Trump (Foto: Cuartoscuro)

Desde que se confirmó el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump en Washington, muchos políticos, intelectuales y periodistas han opinado respecto a la importancia de la reunión y sus posibles repercusiones.

Ante esto, Larry Rubin, representante del partido Republicano en México, consideró que la reunión bilateral es importante por el intercambio comercial que existe entre los dos países. En entrevista con Infobae México habló sobre todas las suspicacias que existen en torno a la reunión que se realizará esta semana.

Larry David Rubin es un empresario y político estadounidense-mexicano que ha vivido en Texas, Ohio y Ciudad de México. Egresado de la Universidad de Anáhuac, cuenta con tres doctorados Honoris Causa. Además de representar el partido de Donald Trump en tierra azteca, es el Socio Director para América Latina de una firma global de búsqueda de ejecutivos y presidente de la Junta de The American Society en México.

Larry D. Rubin, representante del partido republicano en México (Foto: Twitter@lrubin)

-¿Qué es lo que espera de la reunión bilateral? ¿Qué pueden capitalizar AMLO y Trump?

- La realidad es que la visita es muy importante para México y para EEUU, particularmente por la cantidad de comercio que existe hoy entre las dos naciones que alcanza más de USD 600,000 millones y es vital que los dos mandatarios se reúnan a la brevedad para coordinar esfuerzos. Aplaudo que ambos se sienten en Washington para discutir los siguientes pasos y creo que es una excelente oportunidad para el presidente López Obrador de dejar en claro que en México quiere y desea inversión extranjera, particularmente de EEUU, porque, lamentablemente, las últimas señales que han llegado a la inversión extranjera no han sido favorables, y esta sería una buena oportunidad para decirle a la inversión que las reglas no cambiarán en México, que se va a respetar a la inversión, que no habrá otra situación como la de Constellation Brands y que definitivamente México necesita los miles de millones de dólares que trae la inversión y los millones de empleo que también genera.

El presidente de EEUU está en campaña para su reelección (Foto: Reuters / Leah Millis)

-Sobre el sistema de comercio, a las fronteras y a la aduana, ¿cree que se pronuncien López Obrador o Trump en favor de las nuevas modalidades que existe en el T-MEC y que por ahí se pueda colar el tema de migración?

-No creo que tengan tiempo, definitivamente siempre es parte de la agenda bilateral tanto migración como narcotráfico aunque esta visita apenas da tiempo para los temas comerciales actuales y la entrada en vigor del T-MEC. Entonces, yo creo que tanto México como EEUU abordarán los temas comerciales que afecten o beneficien a todos, también debemos acordarnos que los empresarios mexicanos tienen una simbiosis con la inversión extranjera y creo que es muy importante que el gobierno redoble esfuerzos y trabaje con empresarios mexicanos para así mandar las señales adecuadas a la inversión extranjera.

-¿Cree que en materia petrolera habrá nuevos frutos para ambas naciones? ¿Las nuevas modalidades del T-MEC facilitan algo, cómo lo ve?

-La verdad es que yo sí veo la crisis petrolera continuando y naturalmente para el próximo año afectando los ingresos de México en ese rubro y, definitivamente, las señales a la inversión extranjera, particularmente al sector energía ya sea petroleo o las energías renovables no han sido los mejores. Entonces, pues definitivamente los grandes inversionistas en el sector petróleo tienen muchas opciones no nada más México. Ellos han visto alternativas diferentes, particularmente ante los retos que ahorita están enmarcando el sector hidrocarburo.

Creo que México tiene esta oportunidad para buscar ser atractivo en el sector energético y la verdad hay poco tiempo para hacerlo porque los planes que hacen estas grandes empresas son planes dentro de 5 o 10 años y creo que es importante dejarle claro a todo el e inversionistas americanos que México no cambia leyes, no cambia políticas, no cambia modalidades para continuar siendo atractivo para la inversión.

El presidente López Obrador asistirá a una reunión con su homólogo estadounidense (Foto: Presidencia de México)

-¿Cómo recibe la Cámara de Comercio Americana las trabas que presenta el gobierno de México a las energías limpias, como el caso de la española Iberdrola? ¿Ven una oportunidad para ustedes?

-Es definitivamente preocupante, porque también tomemos el ejemplo de la empresa energética más grande que más ha invertido en México que es Iberdrola y la mayoría de sus propietarios son americanos. Está afectando directamente a inversionistas americanos (aunque la empresa sea de origen) española. El sector es muy sensible a lo que les pasa a otros inversionistas y si ven que a inversionistas españoles los alejan, empiezan a buscar otras alternativas.

-En el sentido de estrategia electoral, ¿Trump puede capitalizar la visita de AMLO a su favor?

-No, yo no veo cómo esta visita le fuera a servir electoralmente al presidente Trump en lo absoluto. Creo que el presidente Trump ha dejado claro que lo que al americano le interesa ahorita es la pandemia sanitaria como número 1 y la crisis económica, pero esto es a nivel doméstico, la realidad es que para los votantes que hagan una diferencia en esta elección que son votantes de lo que llaman américa rural (rural America) que es Ohio, Pennsylvania, Michigan, sus intereses son esos y la visita del presidente López Obrador no tiene ni de un lado ni del otro un impacto.

-¿Qué papel juegan Marcelo Ebrard, Graciela Márquez y el resto de acompañantes de AMLO en la reunión?

- Yo creo que esa es parte de la importancia de este viaje, el hecho de que va a ir la comitiva del presidente López Obrador a reunirse con sus pares en EEUU es de vital importancia, entonces en dichas juntos se pueden abordar un serie de puntos importantes, importantes para ambas naciones, particularmente ya con la entrada del T-MEC, y creo que mejor momento no habría porque ahorita es cuando lo pueden hacer y cuando es importante esclarecer muchos de los temas que han estado preocupando a los inversionistas de los EEUU y aplaudimos el hecho de que el presidente López Obrador y su gabinete particularmente económico esté yendo a Washington esta semana.

El canciller Marcelo Ebrard será una pieza importante en la reunón (Foto: EFE/Presidencia de México)

-Ricardo Monreal, en una entrevista con Loret de Mola, adelantó que estos siguientes años del sexenio de López Obrador van a hacer más de establecer diálogos con todos los sectores que se han visto desfavorecidos o no tan beneficiados como las élites empresariales, ¿este mensaje lo recibió el gobierno de los EEUU?

-Yo creo que más que mensajes, particularmente los que harán una diferencia en el porvenir de México son los empresarios, el sector privado, porque pues el gobierno puede poner todas las facilidades tanto de México como de EEUU para facilitar la inversión, pero las decisiones las va a tomar el sector privado exclusivamente, ahí las señales pesan más que lo que dicen, es lo que lo que hacen y creo que ahí es donde va a importar más. Es en los hechos de que México demuestre que le interesa la inversión, que está abierto a dar facilidades en donde se quiera establecer la inversión.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) (Foto: EFE / María de la Luz Ascencio)

La inversión no la podemos coartar a que vaya a una localidad u otra, se le puede fomentar pero no coartar ese beneficio y si quieren establecerse en Mexicali, en Tecate, en Reynosa o Ciudad Juárez, pues esa es decisión de la inversión como también es su decisión irse a Canadá que también es parte de este acuerdo y Canadá le está ofreciendo una certidumbre muy clara y también condiciones garantes que a largo plazo representará la permanencia de su inversión. Aquí tenemos que acordarnos que Canadá dentro del T-MEC también compite por los mismos dólares que México quisiera ver. Entonces, quedándonos eso claro creo que habrá que mandar señales muy claras y crear mucha más certidumbre de la que se ha creado hasta ahorita.

-Ante todas estas declaraciones que ha estado haciendo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, de que el tratado no es la panacea, ¿qué tiene que decir?

- Sin duda es una gran herramienta y el T-MEC es justo eso: una herramienta. Pero si no va acompañado de mensajes claros y certidumbre pues la inversiones tiene otras herramientas a nivel global también no es el único tratado y no es el único país, entonces tiene que ir acompañado el T-MEC de acciones muy claras hacia la inversión y cualquier afectación a cualquiera de los sectores sea energético, de producción de cerveza o lo que sea, la inversión está muy atenta y toda la inversión en todos los sectores está viendo esos mensajes, entonces yo creo que es claramente muy importante y todavía más importante que el mismo T-MEC que a la inversión se le dé certidumbre y que no se cambien reglas.

