“Están muy inquisidores”, así se disculpó Beatriz Gutiérrez por su polémico tuit sobre la atención a niños con cáncer

La autodenominada "no primera dama" ha ocasionado varias polémicas en los últimas semanas (Foto: @BeatrizGMuller/Twitter - captura de pantalla)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas luego de la polémica que generó esta mañana al responder de una forma poco sensible a un usuario de Twitter que la cuestionó sobre la precaria situación de los niños con cáncer en México.

La disculpa se dio en un mensaje que compartió en la misma red social, no sin antes criticar a los detractores de López Obrador, a quienes calificó como “adversarios” de su esposo.

Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será!”. Si mi expresión «no soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas

Además, la también escritora aseguró que es profundamente humana y solo tiene buenos deseos para todos.

En cuanto a mí, solo expresarles que soy profundamente humanista y deseo el bien a todos, ahora y siempre

(Captura de pantalla: Twitter/BeatrizGMuller)

En el marco del segundo aniversario del triunfo electoral de su esposo, Gutiérrez Müller publicó en Twitter que dicha victoria representó “algo impensable” en el país: “unas elecciones realmente democráticas”.

Lo anterior provocó cientos de reacciones de todo tipo, entre ellos uno que le pedía reunirse con los padres de niños con cáncer para resolver el desabasto de fármacos: “¿Cuándo atenderán personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta.”

La doctora en literatura respondió: “ No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. ”

De manera casi inmediata, un sinnúmero de cibernautas expresaron su molestia por la dicha respuesta, la cual calificaron como grosera, insensible y poco empática.

Unos minutos después borró dicha respuesta (Captura de pantalla: Twitter)

Incluso, los padres de niños con cáncer y miembros del Movimiento Nacional por la Salud pidieron en una carta pública una disculpa.

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez. Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer”, dice el texto.

Uno de los personajes que se manifestó al respecto fue el youtuber Chumel Torres, quien publicó: “H asta yo me disculpé… Nomás digo ”.

Cabe mencionar que Beatriz Gutierrez borró la respuesta que inició el debate aunque conservó el tuit en el que felicitaba a Andrés Manuel, e hizo privada su cuenta de Twitter hasta el momento.

La autodenominada “no primera dama”, ha estado presente en las titulares de medios de comunicación debido a polémicas declaraciones a través de su cuenta de Twitter.

El pasado el 16 de junio se pronunció en contra del debate organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). Entonces, criticó que un organismo encargado de velar por la igualdad y la inclusión en México, permitiera participar a Chumel Torres para dar una conferencia sobre racismo, a quien ella condenó de “clasista”.

¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED. #ConLosNiñosNo”

Y es que Chumel en varias ocasiones se ha referido a Jesús López, hijo del presidente de México y de Beatriz Gutiérrez, como “chocoflan”, un apodo en referencia a su pelo teñido, por lo que la académica solicitó una disculpa pública.

Por su parte, y no sin mostrar antes cierta resistencia, el conductor e influencer pidió disculpas a Gutiérrez Müller, por las referencias a su hijo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Ya pasó lo peor”, dice AMLO a los mexicanos

No vaya a ver a Trump antes de las elecciones: pidió Jorge Ramos a Andrés Manuel López Obrador

Lord Molécula: cinco momentos inolvidables en “La Mañanera”