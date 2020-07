Miembros de Morena se amotinaron por método en elección interna

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena planteó una encuesta interna para elegir próximo líder (Foto: Twitter @aramirezcuellar)

Este domingo 5 de junio se celebró el primer mitin virtual de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con motivo del segundo aniversario de las elecciones del 2018, en las que Andrés Manuel López Obrador, candidato de ese partido, llegó a la presidencia.

Durante el mitin, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, explicó que para el proceso de renovación de la dirigencia se implementará el método de encuesta; sin embargo, ésta será de manera interna para evitar que se infiltren criterios de los militantes de otros partidos como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido de la Revolución Institucional (PRI).

“Lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigencias. No puede ser al pueblo en general, porque en el pueblo en general también están los priístas y panistas, los golpistas y los conservadores. Ellos no tienen por qué meterse a la vida interna de nuestro partido. Tienen que ser los afiliados , los militantes, los que han sufrido en carne propia de la construcción de Morena”, declaró.

El líder del partido prefirió otro método, uno sólo para militantes (Foto: Twitter / @ramirezcuellar)

Esta respuesta fue en referencia a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien solicitó realizar una encuesta abierta.

“La renovación de la presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional deberá ser únicamente a través del método de encuesta abierta y, el resto de los integrantes y demás órganos internos, mediante el método que determine el instituto político”, sentenció el TEPJF el pasado 4 de julio.

La renovación tiene fecha límite el 31 de agosto, esto tras haberse pospuesto por la crisis sanitaria que trajo consigo el nuevo coronavirus en México. Cabe resaltar que el tribunal ya había señalado una serie de inconsistencias en el padrón de Morena al no tener la lista actualizada.

Esto significa que la renovación del partido de AMLO inicia justo antes de que inicien las campañas programadas para septiembre, mismas que terminarán en la votación del 2021.

Mario Delgado opinó que si el pueblo puede poner y quitar al presidente, también puede elegir al líder del partido (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

Sin embargo, el líder del partido fue contradecido por Mario Delgado, representante de los morenistas en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, y argumentó que:

“Si le dimos al pueblo de México, porque así lo quiso nuestro presidente, el poder de quitar, de poner y de quitar a presidentes de la República, le dimos esa confianza al pueblo, debemos tambien darle la confianza al pueblo para que elija al dirigente partidista a través de encuestas. Debemos dar ese paso sin miedo y de manera transparente, abierta, sin restricciones”.

Esta contradicción supone otra discrepancia entre el partido con la mayoría en el poder legislativo federal, pues desde hace algunas semanas, en redes sociales se ha manifestado un encono de discrepancias entre distintos miembros y simpatizantes de Regeneración Nacional y la cuarta transformación.

Desde el pasado 26 de junio, Infobae México publicó una entrevista a Alejandro Rojas, candidato a la presidencia del partido, quien señaló que existen dos alas dentro de Morena: una radical y una progresista. Y apuntó que lo que se está poniendo en juego este año es “el rumbo de la 4T y de Morena”.

Ricardo Monreal ha tratado de conservar la unidad en el partido (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Por su cuenta, Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal del partido de AMLO, aclaró los rumores sobre su supuesta salida y dijo, vía Twitter, que no hay “nada más falso” que eso y ratificó su permanencia en el partido; no obstante, esta publicación desató distintas respuestas, en la que sobresale la de la senadora Citlalli Hernández, quien dijo:

“Yo pienso que la dicotomía en pugna es distinta y más profunda. No es entre lambiscones y congruentes. Es entre quienes ejercen la política tradicional del viejo régimen y quienes queremos modificar y dignificar el quehacer político”.

Entre todo estos discursos divisorios, Ricardo Monreal, líder morenista en el Senado de la República, apuesta por la unidad y la tolerancia.

“La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir”, expresó ante el posible incremento de las tensiones políticas dentro de Morena.

