“Radicales en Latinoamerica terminan siendo infiltrados de la CIA”: Alejandro Rojas a John Ackerman

Alejandro Rojas Díaz Durán, miembro de Morena, manifestó su apoyo a Ricardo Monreal ante John Ackerman (Foto: Morena)

Desde que se manifestó el encono entre John Ackerman con Ricardo Monreal, numerosas figuras públicas han manifestado sus diferentes puntos de vista. En lo que de forma parecería un problema de apoyo ideológico ante una nota publicada en Latinus, otros actores políticos aseguran que este es un problema de fondo y lo que se está jugando es el espíritu de Morena y de la propia 4T.

Para dilucidar el panorama, Infobae México tuvo la oportunidad de entrevistar a Alejandro Rojas Díaz Durán, político mexicano integrante de Morena a quien la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido le suspendió sus derechos políticos durante seis meses por supuestamente hacer “actos anticipados de campaña”.

Dicha suspensión fue controversial entre los militantes morenistas, pues el politólogo de la Universidad Iberoamericana se veía como un candidato fuerte que aspiraba a la dirigencia del partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Rojas opinó respecto al encono entre Ackerman y Monreal, donde planteó un conflicto entre ideologías de izquierda (Foto: Twitter / @rojasdiazduran)

Esta entrevista se publicará en dos entregas. La primera explicará el planteamiento del terreno político en Morena que se sitúa en dos alas, cuyo diferenciador es el radicalismo político.

En la segunda parte, se plantea un escenario en el que se puede coexistir para el fortalecimiento de la izquierda en México, donde el pluralismo, la inclusión y la conciliación juegan papeles determinantes para la construcción y consolidación de la cuarta transformación de la vida política de México.

Infobae México: ¿Qué es lo que hay de fondo en el llamado de John Ackerman a renovar la dirigencia de Ricardo Monreal en el Senado?

Alejandro Rojas: Lo que está en disputa en este momento es el rumbo de la 4T y de Morena por Ackerman y la minoría radical que tiene secuestrado hoy Morena. Es una minoría en Morena y en México.

John Ackerman insiste en debatir con Monreal (Foto: Cuartoscuro)

Además, Ackerman trata de desviar la atención sobre su millonario patrimonio y que además a mí siempre me ha parecido extraño. Sospechoso que un extranjero como él quiera involucrarse en la política mexicana y él viene de una familia muy aristocrática en Estados Unidos, de la derecha norteamericana y me parece muy sospechoso que este tipo de personajes siempre, en América Latina, durante toda la evolución de la izquierda, han sido personajes que aparentan un radicalismo ideológico, pero en realidad le hacen el trabajo sucio a los intereses de la ultraderecha; (no obstante), la mayoría de los mexicanos somos de izquierda, pero somos progresistas democráticos incluyentes, respetuosos de la pluralidad y respetuosos de las diversas voces que existen, incluyendo las de ellos.

Ellos tienen todo el derecho de pensar lo que ellos quieran en un país como el nuestro, pero me parece que juegan un papel a mi juicio sospechoso, porque no coincide su formación y además su patrimonio y toda la historia familiar de él con lo que viene a hacer a México. Tienen una forma de hacer política más similar a los anarquistas.

Lenin los había identificado muy bien. Lenin decía que estos radicales son los tontos útiles de la derecha, porque finalmente justifican, con su actitud y con sus posiciones dogmáticas y casi fanáticas, que precisamente (en este caso) le espantan a Morena y alejan a millones de mexicanos de Morena.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, otorgó una entrevista a Carlos oret de Mola (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Infobae México: ¿Hay otros involucrados en esta izquierda radical a parte de Ackerman?

Alejandro Rojas: Sí claro. está Bertha Luján, está el propio Ramírez Cuellar, quien propuso que el Inegi entrara a los domicilios para fiscalizar la riqueza, está el presidente de la Comisión de Honestidad (Héctor Díaz-Polanco), un dominicano que fue perseguido en su país y México le abrió los brazos por ser perseguido político allá en su país y es uno de los principales promotores de las ideas radicales y es el principal chavista en México. O sea, él tiene derecho y esta minoría radical de pensar y de apoyar regímenes autoritarios y antidemocráticos, pero no tienen derecho a imponer a la inmensa mayoría de los mexicanos una visión de un régimen político en donde se divida entre buenos y malos y el que no opine como nosotros tiene que ser eliminados tienen que ser excluidos. Tienen un tufo estalinista de hacer política, creen en las purgas.

A mí me están sancionando, precisamente por ser incómodo. No toleran la crítica ni la autocrítica simplemente quieren imponer de manera autoritaria y no les importa llevarse entre las patas al propio gobierno del presidente López Obrador. Por eso digo que le hacen el trabajo sucio a la ultra derecha porque su actuación ha alejado a millones de mexicanos de Morena. Ya sólo basta convencer a un tercio de los indecisos para que nos derrote la oposición. Acuérdense que cuando el presidente López Obrador ganó con el 53% y luego él se colocó en el centro político incluyendo a todos, ofreciendo caída a todas las expresiones, a todas las voces que iba a reconciliar a México, que iba a predicar el amor y paz, llegó a tener hasta el 90% de simpatía.

Alejandro Rojas Díaz Durán otorgó una entrevista a Infobae para explicar el panorama interno de Morena (Foto: Especial)

Infobae México ¿Quién cree que está capitalizando esta pérdida de Morena?

Alejandro Rojas La derecha. Ellos realmente le están trabajando a la derecha; son los que se benefician de que Morena se haya radicalizado y que haya dividido a la sociedad mexicana y que también haya empujado al gabinete y al gobierno del presidente López Obrador en el extremo más radical.

La gente no votó por eso. Por esa razón, hoy Morena difícilmente ganaría las elecciones, porque tienen que recuperar el centro político. Tienen que hacer que el gobierno recupere el centro político y sacar, quitarle las manos, el control de este movimiento que es muy popular y es plural en donde están representados todos los sectores sociales desde microempresarios, comerciantes, profesionistas, campesinos, indígenas, clases medias, estudiantes, sindicalistas, ganaderos…

Infobae México: ¿En donde entra la capacidad conciliadora de AMLO o del mismo Monreal? o ¿Cree que AMLO dé la orden de que este pleito se pare?

Alejandro Rojas: Sí, pero quienes iniciaron esto fue esta minoría radical. Entonces, lo que quieren es detener o tratar de minar al principal aliado del presidente López Obrador que es Ricardo Monreal. Él es el que ha construido los consensos y ha sacado las reformas constitucionales que son el soporte de la 4T de López Obrador. Si Ricardo Monreal no hubiera construido los consensos, los puentes, el diálogo con todos, incluyendo a los adversarios para avanzar, no hubiéramos aprobado las reformas constitucionales por unanimidad, por ejemplo la guardia nacional. Es decir, Ricardo Monreal es el principal aliado de López Obrador desde siempre, en donde estos arribistas, como Ackerman, porque nosotros venimos desde hace 30 años, yo conozco al presidente desde hace 30 años, yo fui dirigente juvenil de la corriente democrática y no los veía a ellos. Nosotros estuvimos antes de que López Obrador fuera jefe de gobierno y lo ayudamos a ser jefe de gobierno. Ellos se montaron después. Están montados en la popularidad del presidente y están usufructuando su imagen para su beneficio de intereses oscuros porque a mi no me cuadra que el principal aliado del presidente sea atacado de esa manera.

Morena fe la plataforma política que condujo a AMLO a la presidencia (Foto: Archivo)

Infobae México: En cuanto a la entrevista con Loret, Monreal ocupó un espacio que normalmente se utiliza para atacar a AMLO en un plan de defensa a la 4T y adelantó que se buscará conciliar con los sectores que se han sentido agraviados por el presidente. ¿Qué opina?

Alejandro Rojas: Lo que pasa es que esta minoría radical prefiere que todos los espacios políticos y mediáticos que tiene la oposición o que son críticos al gobierno.

Hay que ir a los debates, como lo hizo en su momento López Obrador. Siendo candidato fue a Televisa a dar entrevistas con López-Dóriga, con Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín. Es decir, por qué no atacaron al entonces candidato López Obrador que iba a la cueva del lobo. Entonces, se me hace muy extraño que en este grupo haya dos extranjeros que quieran dictar la política interna de México.

