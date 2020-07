“Así pensaba el AMLO candidato” de Trump y su relación con Peña Nieto: León Krauze

Obrador aseguró que Peña Nieto aceptó insolencias y ultrajes de parte de Estados Unidos y era carente de autoridad moral y política. (Foto: Especial)

El próximo 8 y 9 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el ejecutivo estadounidense, Donald Trump, se reunirán para reforzar los vínculos entre ambos países. En este contexto, el periodista León Krauze compartió fragmentos del libro “Oye, Trump”, donde el actual mandatario criticó a su ahora homónimo del norte.

Entre las primeras cosas que difundió estuvo una crítica que hizo al ex presidente, Enrique Peña Nieto, por no haber representado apropiadamente al país. Además de señalar a “la mafia del poder” por tomar partido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. “Se olvidaron del principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos”, escribió.

Bajo este argumento también destacó que “no podemos consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra la dignidad y los intereses legítimos de los mexicanos de la nación”.

Aseguraba que había que declarar “a los cuatro vientos” que las declaraciones de Trump eran “un disparate” en pro de la justicia y la fraternidad. (Foto: AFP/Presidencia)

Una de las frases más fuertes acerca de confrontar a Donald Trump era la referente a hablar con los estadounidenses para mostrarles que su dirigente se equivoca.

Por eso, lo más importante frente a esta nueva circunstancia debe ser dirigirnos más que a nadie, a los estadounidenses. Debemos exponer, ante quienes han sido víctimas de la manipulación, la perversidad de ese afán por culpar de sus problemas a los extranjeros y, en particular, a los mexicanos

Aseguraba que había que exponer “a los cuatro vientos” que las declaraciones de Trump eran “un disparate” y abogar en pro de la justicia y la fraternidad.

Aunado a esto, la estrategia que proponía en aquel libro para proteger a los mexicanos era hacer valer la autoridad soberana del país.

En primer término, defenderemos, sin ningún condicionamiento, el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con trabajo honrado

Por supuesto, el tema del muro fronterizo no quedó fuera del análisis del ahora mandatario federal. De esto señaló que Estados Unidos no tenía una amenaza visible de la que defenderse y que el proyecto sería “una obra opresiva como el Muro de Berlín” y “un monumento a la hipocresía y a la crueldad” que separaría familias.

El muro entre México y EEUU, uno de los primeros asuntos que tendrán que atender Trump y AMLO (Foto: Reuters)

Hizo referencia a las actitudes del hoy mandatario estadounidense y lo comparó con Hitler y el nazismo.

Es una canallada que Trump y sus asesores se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judios, justo antes de emprender la infame persecución y el abominable exterminio

Por la interacción que había con Donald Trump, Obrador aseguró que Peña Nieto aceptó insolencias y ultrajes de parte de Estados Unidos y era carente de autoridad moral y política. Además, destacó que “la subordinación del presidente Enrique Peña Nieto a los dictados estadounidenses equivale a una total ausencia del gobierno en México”.

León Krauze, terminó su hilo en Twitter comentando que a la luz de las recientes acciones gubernamentales de López Obrador, el libro se tornaba surrealista y cuestionó: “¿Veremos algo de esa indignidad lúcida en Washington o se habrá perdido con la llegada al poder?”

La reunión llega en una situación en la que México fue superado por Canadá como el principal socio comercial de los Estados Unidos. AMLO tiene, pues, que consolidar su vínculo. Según la Oficina del Censo estadounidense, de enero a mayo del corriente la nación azteca vendió a la nación vecina USD 201.500 millones, cifra apenas inferior a los 204 mil 600 millones que le vendió Canadá. Sin embargo, los números colocan al país norteamericano como el principal socio al que AMLO no quiere desantender.

