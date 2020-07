Sin teléfono y sin computadora: por austeridad solo uno de cada cuatro trabajadores de la SE accederá a ellos

Según un empleado de la dependencia informó al medio Zócalo que solo brindaran un aparato por cada cuatro personas. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Economía acusaron a la dependencia por disminuir la cantidad de computadores y teléfonos fijos a empleados de base.

Según un empleado de la dependencia informó al medio Zócalo que solo brindarán un aparato por cada cuatro personas.

De igual forma los empleados mencionaron que muchos de ellos trabajaban desde casa por la pandemia y a través de un correo les dijeron que tenían que ir a las oficinas, de dicha dependencia, para respaldar la información.

Al momento de llevar la computadora sus jefes ya no se las devolvieron.

"Yo le pregunté a mi jefa cómo íbamos a trabajar y no me supo contestar, sólo me dijo que habían solicitado que se entregaran las computadoras y que tal vez me tenía que turnar con su secretaria, pero no me imagino qué va a pasar donde haya más personas que las requieran", afirmó una trabajadora.

El retirarles las computadoras a los trabajadores afectará a su desempeño institucional. Además de no poder realizar un buen análisis y seguimiento de su labor.

En el mes de junio el Comité Ejecutivo Nacional comunicó a los empleados la reducción del presupuesto para la dependencia, pues para el 2020, les quitaron 9 mil 55 millones a 6 mil 255 millones.

Aunque la austeridad no acaba, pues el 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reducir 75% del presupuesto disponible a servicios generales y materiales y suministros.

"La Secretaría de Economía estableció como medida de austeridad la reducción de equipo de cómputo y telefonía fija de la siguiente forma: 'La reducción en la asignación de equipos de cómputo y de equipos de telefonía fija al personal de base de la Secretaría, asignando un equipo de cómputo por cada cuatro trabajadores operativos'", señaló el sindicato.

En la circular que les mandaron a los trabajadores menciona que el retiro del equipo se realizará a través de un análisis de área, aunque los empleados dijeron que se las quitaron a pesar de que era su principal instrumento de trabajo.

"Yo creo que esto va a afectar el funcionamiento de la Secretaría, pero todavía no han dicho cómo van a trabajar los que se queden sin computadora", indicó otro empleado.

Trabajadores de la Dirección General de Minas mencionó que no había vivido algo así. "Lo que a mí me dijeron es que tenían que retirar más de mil computadoras", comentó.

Otro de los sindicalizados mencionó que al regresar a las oficinas será cuando tendrán conocimiento de cómo van a trabajar. Mientras tanto algunos directores de área le pidieron a un trabajador instalar un programa en su computadora personal.

El sindicato también demandó discriminación en estas decisiones de austeridad, pues solo se los aplican al personal de base.

