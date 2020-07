Aeroméxico remonta en la bolsa luego de anunciar su reestructuración

Grupo Aeroméxico informó al público en general que había iniciado el proceso de reestructura financiera con apego al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos (Foto: Reuters/Ginnette Riquelme)

Las acciones de la aerolínea Aeroméxico subían el jueves recuperando parte del terreno cedido en la víspera, cuando se hundieron con fuerza hasta un nuevo mínimo nivel histórico, después de anunciar el inicio de una reestructura financiera en Estados Unidos.

Los títulos de Aeroméxico, la mayor línea aérea del país y en parte propiedad de Delta Air Lines, remontaban un 17.99% a 4.92 pesos a las 1915 GMT, ayudados también por un ascenso generalizado de los mercados globales tras la divulgación de alentadoras cifras económicas en Estados Unidos. Poco antes, llegaron a trepar más de un 26%.

Al igual que otras aerolíneas del mundo, Aeroméxico se vio obligada en los meses pasados a reducir drásticamente sus operaciones debido a un desplome en la demanda de viajes turísticos y de negocios por la pandemia del coronavirus, lo que golpeó sus cuentas.

Las acciones se derrumbaron el 1 de julio más de un 65%, a un récord histórico de dos pesos, tras la presentación del plan de reestructura, que contempla realizar ajustes operativos para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus.

"Desde la mañana se ha visto un buen ánimo generalizado", dijo Jonathan Zuloaga, analista de la consultoría Columbus de México. "Al final del día no es una sorpresa que haya empresas que estén sufriendo, era ampliamente esperado, pero el escenario es que encontrará la manera de reestructurar sus deudas y seguirá operando".

“En los próximos días vamos a seguir viendo algo de volatilidad, pero en general van a responder con mayor fuerza al comportamiento de los mercados”, agregó.

Más tarde, la agencia Moody’s degradó la calificación familiar de Grupo Aeroméxico a Ca desde Caa1, así como la nota senior no garantizada de sus pagarés globales, con vencimiento en 2025, emitida por su subsidiaria Aerovías de México, a Caa2 desde C. Agregó que la perspectiva es negativa.

Hasta el momento, ni el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni la compañía han dado ninguna señal sobre si la firma pudiera recibir algún tipo de ayuda estatal.

El mandatario suele insistir en que no rescatará a grandes empresas durante la pandemia de coronavirus, argumentando que, en crisis pasadas, los paquetes de rescate gubernamentales significaron una carga para los pobres en privilegio de los más ricos.

En contraste, en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro anunció el jueves que acordó los términos de los préstamos del Gobierno a cinco aerolíneas de ese país, incluyendo American Airlines Group.

Por lo pronto, la empresa mexicana informó que ha obtenido la aprobación de la Corte a todas las peticiones presentadas en la audiencia inicial, que se llevó a cabo como parte del proceso iniciado bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense.

“Entre las peticiones se encuentran algunas que permitirán a Aeroméxico pagar el salario a sus colaboradores sin contratiempos. También los boletos, reservaciones se mantendrán válidos y sin afectación”, sostuvo en un comunicado. “El pago por bienes y servicios a proveedores se realizará en tiempo y forma”.

En México, Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera 12 terminales aéreas en el país, dijo que apoyará a la aerolínea durante su proceso de reestructura, otorgándole facilidades para que mantenga sus operaciones en sus unidades.

Grupo Aeroméxico informó al público en general que había iniciado el proceso de reestructura financiera con apego al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos (Chapter 11 of Title 11 of the United States Code).

No obstante, aclaró que el proceso no afectará su servicio y seguirá operando de manera normal.

Por medio de un comunicado, la firma expuso el plan que tienen para iniciar su fortalecimiento financiero y de este modo mejorar su liquidez.

*Con información de Reuters

