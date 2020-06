Aeroméxico descarta haber iniciado o estar considerando proceso de reestructura en EEUU

Grupo Aeroméxico, que opera la mayor aerolínea del país, negó el viernes haber iniciado un procedimiento de reestructura en Estados Unidos bajo el Capítulo 11, (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La empresa dijo además, en un comunicado, que está identificando fuentes adicionales de financiamiento para fortalecer los flujos operativos y “distintas alternativas para alcanzar en forma exitosa, en el corto y mediano plazo, una reestructura ordenada de compromisos financieros” sin afectar las operaciones.

En la mañana de este viernes la agencia Bloomberg mencionó que Grupo Aeroméxico SAB está considerando una declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 en EEUU, ya que la pandemia de coronavirus asola la industria de las aerolíneas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La aerolínea mexicana está sopesando sus opciones y no se ha tomado una decisión final, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. Aeroméxico está siendo asesorada por White & Case LLP y Citigroup Inc., según el columnista de negocios Darío Celis, quien informó la posible solicitud el viernes temprano.

Una bancarrota de Aeroméxico sería la tercera en seis semanas para una importante aerolínea latinoamericana, después de que Latam Airlines Group SA y Avianca Holdings SA buscaran protección judicial. El tráfico de pasajeros en la región cayó 96% en abril en medio de la pandemia, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, los gobiernos latinoamericanos no se han apresurado a rescatar a las aerolíneas.

Aeroméxico cayó 5% a 6.63 pesos a las 10:47 a.m. en Ciudad de México y los bonos de la compañía se desplomaron.

Analistas dijeron que sus acciones -que en lo que va del año han perdido un 60% de su valor- podrían continuar sufriendo en los próximos periodos de volatilidad, de confirmarse la información. (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Un columnista del diario mexicano El Financiero aseguró que la compañía había iniciado trámites para buscar la protección del Capítulo 11 de la Ley contra Quiebras de Estados Unidos. “En los próximos días se acogerá a ese recurso en Nueva York”, escribió.

Reuters no logró obtener de inmediato comentarios de Aeroméxico, que reportó en mayo un desplome del 92.4% interanual en el tráfico de pasajeros.

Analistas dijeron que sus acciones -que en lo que va del año han perdido un 60% de su valor- podrían continuar sufriendo en los próximos periodos de volatilidad, de confirmarse la información.

“Consideramos que la noticia resulta negativa para la emisora, ya que refleja los importantes retos de liquidez y operatividad”, afirmó en un reporte Brian Rodríguez, especialista del grupo financiero Monex.

