Aeroméxico se declaró en quiebra en EEUU y anunció reestructura

Aeroméxico se declaró en quiebra por la crisis desatada por el coronavirus (Foto: EFE / Aeroméxico)

La compañía de transporte aéreo Grupo Aeroméxico informó al público en general que inició el proceso de reestructura financiera con apego al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos (Chapter 11 of Title 11 of the United States Code).

No obstante, aclaró que el proceso no afectará su servicio y seguirá operando de manera normal.

Por medio de un comunicado, la firma expuso el plan que tienen para iniciar su fortalecimiento financiero y de este modo mejorar su liquidez.

“Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V (”Aeroméxico” o la “Compañía”) (BMV: AEROMEX) anunció hoy que la empresa y algunas de sus filiales iniciaron un proceso voluntario de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos, mientras continúa ofreciendo servicio a sus clientes. La Compañía pretende utilizar el proceso del Capítulo 11 para fortalecer su posición financiera e implementar los ajustes operativos necesarios para hacer frente al impacto del COVID-19 y crear una plataforma sustentable para el futuro”, inició el texto.

La compañía aérea comunicó su estrategia de recuperación ante la crisis por COVID-19 (Foto: Twitter / @Aeromexico)

Lo anterior porque parte de las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacerle frente al nuevo coronavirus fue restringir al máximo los viajes en avión, el cierre de fronteras y limitar, en la medida de lo posible, la movilidad de las personas. Todas estas recomendaciones afectaron a aerolíneas de todo el mundo, a tal punto que la empresa mexicana se vio obligada a recurrir a esta facilidad que otorga el gobierno estadounidense.

Para tener más clara la idea de lo que involucra este movimiento, se debe de comprender qué es el Capítulo 11, pues éste permite a las empresas en EEUU con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección de la Ley de Quiebras. Cabe señalar que el capítulo 11 también es válido para personas particulares, pero se suele utilizar generalmente para empresas.

“El proceso bajo el Capítulo 11 está diseñado para que las empresas puedan mantener sus operaciones, por lo que todos los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos y Puntos Premier se mantienen vigentes de acuerdo con los términos y condiciones actuales. La compañía continuará operando de manera normal y de acuerdo con sus permisos y concesiones durante este proceso”, aseguró Aeroméxico en el comunicado.

Aeroméxico anunció su quiebre y método de refinanciación (Foto: Reuters / Henry Romero)

En la antesala de la reactivación a distintas actividades económicas, se prevé que la industria del transporte internacional comercial se vuelva rentable nuevamente y esto impulse a empresas como ésta a recuperar sus recursos previos a la pandemia por SARS-CoV-2.

Aeroméxico también aseguró que los prestadores de servicios de la empresa continúan recibiendo su salario.

“La Compañía no espera que existan cambios en las labores y responsabilidades diarias de sus colaboradores, mismos que continuarán recibiendo su salario y prestaciones de manera habitual. Aeroméxico tiene también la intención de continuar contratando bienes y servicios de sus proveedores y espera mantener los acuerdos comerciales vigentes con varias aerolíneas, incluyendo su alianza estratégica con Delta Air Lines a través de su Acuerdo de Colaboración Conjunta”, comunicaron.

Parte del comunicado de Aeroméxico donde explica su plan para sobrevivir a la crisis económica desatada por el COVID-19 (Foto: Cortesía)

En adición a esto, el lunes 29 de junio, la empresa anunció que llegó a un acuerdo con la firma de Canadá Aimia, misma que le dará un apoyo económico por USD 100 millones, éste funcionará en un plan de reestructura negociado entre las aerolíneas.

Finalmente, la compañía aseguró que continuará su operativa con apego a la normativa sanitaria vigente, esto para garantizar la salud humana dentro de sus instalaciones y de sus aviones.

“Desde el inicio de la pandemia, Aeroméxico ha puesto en marcha medidas para proteger la salud y seguridad de sus clientes y colaboradores en toda su operación, en línea con los protocolos y lineamientos recomendados por las autoridades internacionales”, cerró.

