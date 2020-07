Los adeudos de Aeroméxico son por USD 5,000 millones

Los pasivos por créditos bancarios, seguros y bonos suman USD 2,000 millones (Foto: Aeroméxico)

Los pasivos de Grupo Aeroméxico ascienden a USD 5,000 millones, equivale a más de 112, 436 millones de pesos de acuerdo al tipo de cambio actual, situación que llevó a la empresa a recurrir al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

La deuda financiera de la aerolínea es de USD 2,000 millones, cifra que engloba créditos bancarios, seguros y bonos, pero si se le añade los pagos de las renta de aviones, que es también es un adeudo, los contratos por arrendamiento son de USD 3,000 millones, de acuerdo con datos de El Universal.

Fue el martes 30 de junio que la aerolínea informó sobre proceso de reestructura financiera de acuerdo con el capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.

En el comunicado de prensa indicaron: “El proceso bajo el Capítulo 11 está diseñado para que las empresas puedan mantener sus operaciones, por lo que todos los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos y Puntos Premier se mantienen vigentes de acuerdo con los términos y condiciones actuales. La compañía continuará operando de manera normal y de acuerdo con sus permisos y concesiones durante este proceso”.

Es un proceso que le pedir extensiones de plazo para pagar estas deudas, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, el tráfico de pasajeros descendió 90% en los meses de abril y mayo.

Marco Montañez, analista de Vector, indicó para El Universal, que 75% de la deuda de la aerolínea es en dólares, por eso acogió el Capítulo 11 en Estados Unidos.

“Para que cualquiera de sus bonistas no se adelantara y declarara la quiebra de la empresa, se anticipó y solicitó la protección del Capítulo 11. Eso da cierto margen para reorganizar la empresa o hacer una reestructura financiera que haga sentido con las demandas de los acreedores”.

Según los documentos presentados ante la Corte del Sur de New York, Aeroméxico tiene pagos pendientes con las siguientes empresas y entidades financieras: Bank of New York Mellon, Citi, BBVA , Wells Fargo, Santander, HSBC, Deutsche Bank, General Electric, Panasonic Avionics, Boeing, Nordic Aviation Capital, IBM Capital, Celestial Aviation, Air Lease, Sabre y Oracle México.

Además de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, a los aeropuertos de Cancún, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y a la Tesorería de la Federación

Los acreedores mexicanos pueden solicitar sus pagos de intereses y servicios de deuda, explicó, porque el recurso interpuesto por la empresa lo protege únicamente en Estados Unidos.

La compañía buscará preservar la mayor cantidad de efectivo disponible para poder operar y dejar a un lado el pago de deuda.

El lunes 29 de junio, la empresa anunció que llegó a un acuerdo con la firma de Canadá Aimia, misma que le dará un apoyo económico por USD 100 millones.

En tanto, Standard & Poor's anunció más tarde una reducción de las calificaciones crediticias de emisor y de emisión en escala global a 'D' desde 'B-' de Aeroméxico y dijo que estima que la empresa probablemente volará solo al 50% de su capacidad hacia fines del año.

