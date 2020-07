Murió Lilián de la Concha, primera esposa del ex presidente Vicente Fox

Lilián de la Concha Estrada, primera esposa del ex presidente Vicente Fox Quesada, falleció el 30 de junio, de acuerdo con el periodista Alberto Tavira en Cuna de Grillos; aparentemente le habría confesado que estaba muy enferma.

A principios de febrero de 2020 me contacté con Lilián de la Concha. Me contó que estaba enferma. Estaba muy optimista frente a la vida. No logramos vernos en un par de ocasiones. Luego la pandemia. Ahora su doloroso deceso que me confirman desde el Racho San Cristóbal, Gto.