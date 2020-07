Así luce el nuevo Cablebús de la CDMX al 75% de avance de construcción

Cablebús con 75% de avance Foto: @Claudiashein

Esta mañana, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno y los titulares de la Secretaría de Obras, Jesús Esteva y de Movilidad, Andrés Lajous, presentaron los avances de las obras de la Línea 1 del Cablebús.

Al momento, la Línea 1, la cual va de Cuautepec a Indios Verdes, tiene el 75% de avance. La mandataria capitalina aseguró que este proyecto no sólo se trata de una mejora urbana, sino que también es social, por tratarse de “un transporte sustentable que disminuye desigualdades sociales”.

Asimismo, señaló que la obra culminará a más tardar en enero 2021 y tendrá una capacidad de desplazar 60,000 personas al día, es decir, 6,000 usuarios por hora.

Los funcionarios realizaron un recorrido por las obras en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, el cual es el más avanzado con un 92%, le sigue la estación de Tlaltexco con 82%; La Pastora y Campos Revolución con 28% cada una; y Ticomán con 18.5.

Se estarán construyendo senderos seguros para interconectar las estaciones Foto: @Claudiashein

“El avance es muy importante en esta estación. Aunque todavía hay otras que apenas suman un 20%, esta estación quedará lista en agosto”, dijo Esteva durante el trayecto.

Cabe mencionar que construcción no se detuvo durante la emergencia sanitaria por ser una de las obras prioritarias.

Si quiere estar al tanto de lo más importante sobre coronavirus regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Asimismo, informó que una vez terminado el proyecto, se estarán construyendo senderos seguros para interconectar las estaciones, así como intervenciones de fachadas a lo largo de toda la línea.

En ese sentido, Lajous destacó que no sólo era importante la expansión de este tipo de obras, sino que había que tomar en cuenta la conectividad del sistema.

La estación tendrá interacción con el metro, la línea 1 y 7 del metrobús, la línea 4 del Mexibús y la Línea 2 del Mexicable Foto: @Claudiashein

“No sólo la red de transporte masivo que tenemos, sino que la integración de los distintos modos de transporte se cada vez más fácil, más agradable, que no le tome tiempo a la gente, etc. Por esa razón, no sólo en este espacio tenemos el proyecto del Cablebús, hay una conexión a Indios Verdes.”, explicó.

De esta manera, aclaró que esa estación tendrá interacción con el metro, la línea 1 y 7 del metrobús, la línea 4 del Mexibús y la Línea 2 del Mexicable, así como un conjunto de rutas que brindan servicio desde Indios Verdes.

La inversión fue de 2 mil 900 millones de pesos y todo el equipo electromecánico ya se encuentra en México, sólo faltan las cabinas, pero en los próximos meses llegarán.

Cabe destacar que el paso peatonal también tendrá cambios. Se ampliará tres veces respecto al que existe hoy para que pueda ser “más seguro y más cómodo”, con lo que se beneficiarán 1.5 millones de personas.

Cuautepec, una zona que “históricamente menos atención ha tenido" Foto: Tw/@fchiguil

Finalmente, la jefa de gobierno dijo que este transporte se caracteriza por tener un sistema que va por cable, así como atender a Cuautepec, una zona que “históricamente menos atención ha tenido”.

“Estamos destinando el mejor transporte público para la gente que menos tiene”, puntualizó.

Por otro lado, durante esta conferencia, se registró un sismo de magnitud 5.5 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sheinbaum fue notificada, sin embargo afirmó no haberlo sentido.

Posteriormente, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), señaló a través de su cuenta de Twitter que no había sido necesario activar la alerta sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros minutos del movimiento no superó los niveles preestablecidos.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Así luce el nuevo Cablebús de CDMX al 70% de avance de las obras

Entre protestas, Claudia Sheinbaum se fue por la puerta de atrás en la inauguración de las obras de la Línea 1 del Cablebús

Sismo de 5.5 grados con epicentro en Pinotepa Nacional: se percibió en algunas zonas de CDMX