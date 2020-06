Se registra sismo de 4.7 grados en Guerrero; fue perceptible en la CDMX

El Servicio Sismológico Nacional reportó la noche del 29 de junio un temblor con magnitud 4.7 al norte de Tlapa en el estado de Guerrero. Aunque este no ameritó la activación de la alerta sísmica, el movimiento telúrico sí fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México.

El temblor tuvo lugar a 36 kilómetros al norte del municipio guerrerense, con latilus 17.87 y longitud-98.62, y se presentó a una profundidad de 59 kilómetros.

Por su parte el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) anunció que la intensidad de la energía telúrica no fue suficiente para activar la alerta sísmica.

Sismo detectado el 29-jun-20 a las 23:06:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite Puebla-Guerrero a 15 km al SO de Chiautla, Puebla