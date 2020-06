Mapa del coronavirus en México 29 de junio: con más de 26,000 muertes en el país, 14 estados siguen en alerta máxima

Semáforo de riesgo 29 de junio Ilustración: Jovani Pérez

México alcanzó los 26,648 decesos por coronavirus. Además hay 216,852 casos positivos acumulados (registrando 4,050 nuevos casos y 267 muertes en un lapso de 24 horas). Mientras que los casos activos contabilizaron 25,558.

Para la semana del 29 de junio al 5 de julio, 14 entidades se mantendrán en color rojo (alerta máxima) y 18 estados en alerta naranja (riesgo alto), los cuales iniciarán algunas actividades laborales-económicas; el semáforo permanecerá de este modo hasta el próximo viernes, cuando se actualice la información.

En naranja estarán Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De estas entidades, la mitad va ala baja paulatinamente en número de contagios.

En Semáforo Rojo se mantienen Baja California, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Cabe mencionar que aunque Colima es el estado con menor número de casos a nivel nacional, se registró una mayor movilidad ciudadana, lo que ocasionó un incremento de casos y se mantiene en semáforo rojo.

Coronavirus en México por entidad 29 de junio Ilustración: Jovani Pérez

Por entidad federativa, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de positivos de COVID-19 en el país con 47,047 infectados; le sigue Estado de México con 33,480 y Tabasco con 10,10,221. Mientras que los estados con menor número de casos acumulados son Baja California Sur con 1,437, Zacatecas con 842 y Colima con 529 contagios.

Por otro lado, la capital del país, Estado de México, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Puebla, Guerrero y Chihuahua concentran el mayor número de defunciones acumuladas por entidad federativa.

En contraste, los cinco estados con menos muertes relacionadas al COVID-19 son Campeche, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua y Colima. Sin embargo, del total de muertes, hay otras 2,004 por confirmarse.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, explicó que tras analizar a 556,198 personas, se tienen registrados 64,143 casos sospechosos de contagio de coronavirus, mientras que 275, 203 personas resultaron negativas.

Mapa del coronavirus en México 29 de junio Ilustración: Jovani Pérez

En cuanto a la disponibilidad de las camas Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de 899 hospitales notificantes, 844 (94%) presentaron su reporte. De las camas 26,053 IRAG sin ventilador, sólo se tienen ocupadas 11,257 (43%): 14,796 (57%) disponibles. Asimismo, de las 8,815 camas IRAG con ventilador que se pusieron en operación, sólo se han ocupado 3,466 (39%); en otras palabras, hay un total de 5,349 (61%) camas con soporte respiratorio disponibles.

Por otra parte, a nivel mundial, la región de las Américas sigue siendo la que más acasos aporta, con un 56.8%, en segundo lugar está Asia Sudoriental con el 13.0%, en tercer lugar la región del Medio Oriente con 12.4% y Europa se colocó en el cuarto lugar con el 11.9% de aportación en casos nuevos, es decir en los últimos 14 días.

Al presentar el porcentaje de cambio en los casos acumulados confirmados de COVID-19, Gatell comentó que en México la pandemia ya se “estabilizó”, pues el porcentaje de cambio se ha mantenido a la baja en los últimos días, en este día con 1.9% de casos.

Porcentaje de cambio de casos confirmados acumulados 29 de junio Foto: SSa

En ese sentido, el subsecretario presentó gráficas tomadas del portal Our World in Data, las cuales representan el número de casos de COVID-19 por millón de habitantes. Mencionó que cada país tiene un abordaje de vigilancia epidemiológica diferente, por lo que no se puede comparar el número de casos, por lo tanto, ningún país tiene la cuenta absoluta.

Asimismo, mostró el acumulado de muertes por millón de habitantes a causa del virus. Comentó que en el caso de México, la velocidad del ascenso es menor gracias a la reconversión hospitalaria. Además, puntualizó que las defunciones en el país se asocian a la epidemia de diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Coronavirus en CDMX: tres alcaldías con tendencia al alza en defunciones

AMLO no se ha hecho ninguna prueba de coronavirus: López-Gatell