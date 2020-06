Estas son las medidas sanitarias para viajar en avión en la Nueva Normalidad

Las aerolíneas convocan a los pasajeros entre dos y media y tres horas de anticipación para los vuelos a nivel nacional. (Foto: EFE/ Carlos Lemos)

México se encuentra realizando arduos esfuerzos por salir de la pandemia y han comenzado a reactivar la vida social y económica del país de manera paulatina. Ahora también las aerolíneas han comenzado a implementar medidas para regresar y disminuir la cantidad de contagios cuando regresen de la pandemia por coronavirus.

Algunas de ellas, por ejemplo, permiten que las familias viajen juntas o con un asiento vacío de por medio para respetar la sana distancia, de acuerdo con información de El Universal.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha detenido ya por meses y en el regreso de la pandemia aplicará un protocolo de sana distancia y limpieza que comenzará desde que el pasajero llegue al inmueble.

Uno de los primeros espacios en los que habrá medidas especiales es en la documentación de equipaje, donde estará marcada la sana distancia de 1.5 metros entre un pasajero y otro.

Para poder viajar con empresas como Magnicharters, se entregará el pase de abordar a treavés de un panel de plástico que evite que el personal toque los documentos directamente.

El equipaje será desinfectado con sanitizante a base de cuaternario de amonio una vez que haya sido pesado y etiquetado.

A los usuarios también se les aplicará un cuestionario que contiene preguntas como los países y ciudades que hubieran sido visitados en los últimos 14 días. Este puede ser contestado en papel o siendo escaneado por medio de un código QR en el teléfono.

El equipaje será desinfectado con sanitizante a base de cuaternario de amonio una vez que haya sido pesado y etiquetado. (Foto: Reuters/ Carlos Jasso)

Posteriormente se atravesará por un filtro de seguridad, donde a cada pasajero se le tomará la temperatura.

Para poder realizar todos los pasos de este nuevo protocolo sin que haya conglomeraciones, las aerolíneas convocan a los pasajeros entre dos y media y tres horas de anticipación para los vuelos a nivel nacional.

Para los negocios que se encuentran en el aeropuerto, el número de personas que podrán permanecer al interior estarán limitados.

A pesar de que no es una obligación establecida, hay aerolíneas que separan a las parejas o familias que viajan con un asiento libre entre si. Hasta ahora, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional no aprueba esta medida puesto que no reduce el riesgo de contagio durante el vuelo y se aumentaría hasta 54% el costo de los vuelos al reducir la capacidad de la aeronave.

En casos como el de Magnicharters, los servicios de alimentación fueron suspendidos y los pasajeron podrán llevar su propia bebida. Además, las azafatas proporcionarán toallas desinfectantes desde el momento de abordar.

La pandemia se mantiene en una fase de ascenso aunque ha comenzado a bajar la velocidad en la que se están registrando los casos y las defunciones. (Foto: Cuartoscuro)

A nivel nacional, México registró este domingo 4,050 contagios y 267 decesos por la COVID-19 para alcanzar los 216,852 casos con 26,648 muertes acumuladas desde el comienzo de la pandemia en febrero pasado, informaron este domingo las autoridades sanitarias.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México la pandemia se mantiene en una fase de ascenso aunque ha comenzado a bajar la velocidad en la que se están registrando los casos y las defunciones.

”La pandemia sigue en fase de ascenso, no ha disminuido el ascenso, pero si la velocidad en la que se están sumando los casos y las muy lamentables defunciones”, dijo López Gatell al presentar el informe técnico del coronavirus.

En las últimas 24 horas, las infecciones mostraron un crecimiento del 1.9% mientras que en los decesos el incremento ha sido del 1% respecto a las cifras de informe técnico del día anterior.

