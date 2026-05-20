México

Chiapas combate el analfabetismo: Sheinbaum celebra enseñanzas de la Nueva Escuela Mexicana

La presidenta de México subraya la importancia de enseñar a cuestionar y pensar en el sistema educativo

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum, vestida con blazer a cuadros, sonríe sentada frente a un mural colorido con siluetas de niños leyendo bajo un árbol.
Claudia Sheinbaum sonríe mientras está sentada frente a un mural en tonos pastel que representa siluetas de niños y niñas leyendo, promoviendo la educación y la lectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiapas impulsa nuevas estrategias contra el analfabetismo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la Nueva Escuela Mexicana en la formación de ciudadanos críticos y la recuperación de la enseñanza de la historia. La última cifra reportada por el Inegi indica que más de 500,000 personas en Chiapas enfrentan esta condición, lo que coloca al estado entre los que concentran mayor analfabetismo.

Sheinbaum afirma que el conocimiento no solo es memorización; enfatiza que las niñas y los niños deben aprender a cuestionar y a pensar por sí mismos.

PUBLICIDAD

“Es formar ciudadanos críticos que no solamente memoricen una lectura. Que aprendan a pensar por ellos mismos”, sostiene la presidenta. Añade que la Nueva Escuela Mexicana incorpora estos principios en sus libros de texto, promoviendo el aprendizaje colectivo y la discusión en el aula.

Según la presidenta, uno de los retos es que los adolescentes reconozcan figuras históricas, como el padre de la patria o Margarita Maza, y señala que muchos estudiantes desconocen estas respuestas. “En las entregas de preparatorias que estamos haciendo, les pregunto quién es el padre de la patria y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver”, relata.

PUBLICIDAD

La alfabetización como eje de transformación

El gobierno implementa programas para reducir el analfabetismo en Chiapas, sumados a la promoción de la lectura entre jóvenes mediante el único Premio Nacional al Lector de México. Sheinbaum vincula la alfabetización y el fomento a la lectura con el impulso de la “cuarta transformación” nacional.

La presidenta argumenta que la educación debe ir más allá de escuchar al maestro y memorizar datos. Destaca la importancia de discutir en colectivo, tanto con compañeros como con docentes, y de recuperar la enseñanza de la historia. Critica que, durante el periodo neoliberal, se eliminaron contenidos históricos de los libros de texto, como la referencia a los Niños Héroes, y atribuye esto a una visión que “hablaba del fin de la historia”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumChiapasanalfabetismoSEPPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La ciencia detrás del rechazo a la “brugarización” que tiñó de morado la CDMX

El avance del color morado en el espacio urbano de la Ciudad de México abrió un debate que va mucho más allá de la estética

La ciencia detrás del rechazo a la “brugarización” que tiñó de morado la CDMX

Cómo hacer un aceite de romero casero que reduce la ansiedad y el estrés

Las investigaciones muestran que utilizar este aceite en casa puede ser útil para sentir mayor claridad, combatir la fatiga y mejorar la sensación de bienestar

Cómo hacer un aceite de romero casero que reduce la ansiedad y el estrés

Somos México: ¿qué falta para que obtenga su registro como partido político?

La última palabra la tiene el Consejo General, que el 25 de junio definirá si la agrupación obtiene su constancia nacional

Somos México: ¿qué falta para que obtenga su registro como partido político?

Nico Ibáñez, Toro Fernández o Christian Ebere, quién será el delantero titular de Cruz Azul en la Gran Final contra Pumas

Las lesiones de los artilleros de la Máquina han provocado que el nigeriano tome la titularidad

Nico Ibáñez, Toro Fernández o Christian Ebere, quién será el delantero titular de Cruz Azul en la Gran Final contra Pumas

Gran Premio de Canadá 2026, EN VIVO: fechas, horarios y dónde ver correr a Checo Pérez en México

Kimi Antonelli llega como líder del campeonato

Gran Premio de Canadá 2026, EN VIVO: fechas, horarios y dónde ver correr a Checo Pérez en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

Procesan a nueve policías de Hidalgo acusados de homicidio

Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa

Baja la violencia, pero persiste el miedo en México: el 75.6% de la población percibió inseguridad en 2025

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

DEPORTES

Esto tiene que pasar para que Neymar juegue en Monterrey en el Mundial 2026

Esto tiene que pasar para que Neymar juegue en Monterrey en el Mundial 2026

Nico Ibáñez, Toro Fernández o Christian Ebere, quién será el delantero titular de Cruz Azul en la Gran Final contra Pumas

Gran Premio de Canadá 2026, EN VIVO: fechas, horarios y dónde ver correr a Checo Pérez en México

Presentan FIFA Fan Fest de la CDMX para el Mundial 2026: todo lo que necesitas saber al respecto

Vasyl Lomachenko planea su regreso al boxeo y apunta hacia el título Superpluma de un campeón mexicano