Chiapas combate el analfabetismo: Sheinbaum celebra enseñanzas de la Nueva Escuela Mexicana

Claudia Sheinbaum sonríe mientras está sentada frente a un mural en tonos pastel que representa siluetas de niños y niñas leyendo, promoviendo la educación y la lectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiapas impulsa nuevas estrategias contra el analfabetismo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la Nueva Escuela Mexicana en la formación de ciudadanos críticos y la recuperación de la enseñanza de la historia. La última cifra reportada por el Inegi indica que más de 500,000 personas en Chiapas enfrentan esta condición, lo que coloca al estado entre los que concentran mayor analfabetismo.

Sheinbaum afirma que el conocimiento no solo es memorización; enfatiza que las niñas y los niños deben aprender a cuestionar y a pensar por sí mismos.

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“Es formar ciudadanos críticos que no solamente memoricen una lectura. Que aprendan a pensar por ellos mismos”, sostiene la presidenta. Añade que la Nueva Escuela Mexicana incorpora estos principios en sus libros de texto, promoviendo el aprendizaje colectivo y la discusión en el aula.

Según la presidenta, uno de los retos es que los adolescentes reconozcan figuras históricas, como el padre de la patria o Margarita Maza, y señala que muchos estudiantes desconocen estas respuestas. “En las entregas de preparatorias que estamos haciendo, les pregunto quién es el padre de la patria y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver”, relata.

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La alfabetización como eje de transformación

El gobierno implementa programas para reducir el analfabetismo en Chiapas, sumados a la promoción de la lectura entre jóvenes mediante el único Premio Nacional al Lector de México. Sheinbaum vincula la alfabetización y el fomento a la lectura con el impulso de la “cuarta transformación” nacional.

La presidenta argumenta que la educación debe ir más allá de escuchar al maestro y memorizar datos. Destaca la importancia de discutir en colectivo, tanto con compañeros como con docentes, y de recuperar la enseñanza de la historia. Critica que, durante el periodo neoliberal, se eliminaron contenidos históricos de los libros de texto, como la referencia a los Niños Héroes, y atribuye esto a una visión que “hablaba del fin de la historia”.

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