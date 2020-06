AmloVeteYa: así fue la tercera caravana de protestas contra López Obrador en CDMX

Tercera caravana de protestas contra AMLO en la Ciudad de México (Foto: Infobae)

Este domingo 28 de junio se realizó la tercera jornada de protestas del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), con el fin de exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las manifestaciones de automovilistas se realizaron en Ciudad de México, León, Tampico, Ciudad Madero y Cancún. En el caso de la capital del país, los automovilistas mostraron su desaprobación al actual gobierno sobre Paseo de la Reforma.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó en su cuenta de Twitter la presencia de la caravana a la 11:46 horas, en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, pero no reportó cortes a la circulación.

Algunos de los mensajes de los manifestantes fueron: “AMLO fuera, no al socialismo”, “AMLO a la cárcel”, “AMLO, tú no quieres a México, nosotros sí. Vete ya”, “AMLO no cumple lo que promete”.

Los automovilistas también hicieron referencia a la falta de medicinas para enfermos con cáncer y el poco apoyo al personal médico. “Estas matando a miles de mexicanos”, se leía en una de las pancartas.

“Yo he participado en todas las caravanas y lo haré cuantas veces sea necesario, no quiero vivir en un país comunistoide”, explicó Susana Miranda, una de las manifestantes, a Reforma.

Algunos usuarios en redes sociales realizaron comentarios sarcásticos sobre la convocatoria que se registran en las manifestaciones

Gilberto Lozano, fundador del Consejo Nacional Ciudadano y ex miembro del Consejo de Administración de Femsa, expresó en un video que se difundió en la cuenta de Twitter del Frente Nacional AntiAmlo que se ha duplicado la participación de vehículos, bicicletas y motocicletas. Hasta el momento, son 196 ciudades las que han manifestado.

Jornada sabatina de protestas

Las protestas del Frente Nacional Anti AMLO durante el sábado 27 de junio se registraron en Guadalajara, Monterrey, Atlixco, Cuernavaca, Mazatlán, Torreón, Hermosillo, entre otras.

Desde hace varias semanas, estas protestas se han replicado a lo largo y ancho del país. Incluso, se han hecho presentes en las más recientes giras del mandatario.

Fue el 26 de junio durante la visita de Andrés Manuel López al estado de Michoacán, decenas de automóviles y civiles lo esperaban para darle a conocer su descontento con las políticas públicas iniciadas por su gobierno.

Con mantas, pancartas y consignas exigían la renuncia de López Obrador, su salida inmediata del estado e incluso cárcel.

¿Qué es el FRENAAA?

El Frente Nacional Anti AMLO o FRENAAA se describe como un movimiento ciudadano y pacífico que busca, a través de herramientas jurídicas, de presión social o medios de comunicación, sacar de la presidencia a López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020.

Detrás del movimiento hay por lo menos 67 personas en su denominado “consejo rector” que gozan del reconocimiento masivo en México, quienes poco a poco se han destapado como miembros activos a través de las páginas oficiales del FRENAAA.

Destacan, hasta el momento, Gilberto Lozano, quien fue parte del Consejo de Administración de FEMSA; el periodista Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Hijar, así como Rafael Loret de Mola y el empresario Juan Bosco Abascal.

De acuerdo con la propia organización, su movimiento cuenta con simpatizantes en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Chihuahua, Culiacán, León, Mérida, Oaxaca, Querétaro, Tampico, Tijuana, Xalapa y Zacatecas.

