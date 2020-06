La reacción de Danna Paola tras el estreno de “Dark”: “No quiero dormir”

La protagonista de Élite mostró su preocupación a que en la serie alemana se hace referencia al “apocalípsis del 27 de junio del 2020”. (Foto: Twitter de Danna Paola)

El estreno de la tercera y última temporada de Dark generó miles de reacciones en torno al final del mundo y una de las que sumó a la conversación fue la actriz y cantante mexicana, Danna Paola, quien desde su cuenta de Twitter se pronunció en torno al tema.

Ante esta posible predicción, la intérprete de Sodio no pasó desapercibida que la temida fecha llegó y podría ocurrir lo peor para la humanidad.

Fue así que expresó en Twitter el temor que le generó la llegada del sábado 27 de junio de este año y lo que esto provocó en su estilo de vida.

“No quiero dormir... YA ES 27 DE JUNIOOOOOOOOO”, escribió la famosa mexicana que esta semana cumplió 25 años con un zoompleaños y un discreto festejo que compartió en redes sociales.

Danna Paola acompañó su publicación con los hastags #Dark y #Apocalipsis, así como por los dos emoticones de miedo.

La publicación de la joven pronto se volvió viral. En cuestión de horas consiguió 1,5 mil Retweets y 18,2 mil Me gusta, así como cientos de comentarios que entendieron las referencias que usó la artista mexicana.

Mientras muchos de los internautas coincidieron que no podrían dormir, otros más compartieron memes, claves para entender la serie y hasta frases de apoyo a Danna Paola.

“Es hoy, es hoy... Apocalipsis”, “¡Hoy no se duerme!”, “Ojalá nos pasemos a un mundo paralelo donde no hay coronavirus” y “El mundo no se puede acabar sin tener la llamada por zoom contigo”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación de la artista.

Miles de internautas han comentados sus impresiones sobre el debut de la tercera y última temporada de la serie

Danna Paola no es la única que se ha pronunciado en este tema. En Twitter los hastags #DarkNetflix, ES HOY y Matha son parte de las tendencias en México.

En la red social, miles de internautas han comentados sus impresiones sobre el debut de la tercera y última temporada de la serie que habla del fin del mundo.

“Hoy es 27 de junio del 2020 el día del apocalipsis, según Dark y es el único día que pueden compartir esto”, “Viendo la tercera temporada de #DarkNetflix” o “Yo después de haberme quedado toda la noche viendo toda la temporada de Dark”, fueron algunos de los posteos colgados en la red social sobre la esperada revelación de los nuevos capítulos.

“El ciclo final empieza. El ciclo final termina”

Netflix estrenó los últimos ocho episodios de Dark, la serie que desde su primera entrega causó gran revuelo por sus mensajes apocalípticos.

El thriler alemán creado por Baran bo Odar y Jantje Friese se estrenó en el 2017 y sembró miles de fanáticos en el mundo.

Cuenta la historia de cuatro familias de un pequeño pueblo de Alemania, en el que entre otros incidentes, desaparecen dos niños. Situaciones muy parecidas a las ocurridas hace aproximadamente tres décadas en el mismo lugar, lo que significa un constante viaje en el tiempo dentro de la historia.

La central nuclear de Winden sigue siendo el foco de los fenómenos paranormales que suceden en la historia y que al fin, según prometen los avances, tendrán su fin en esta última temporada.

Los viajes en el tiempo y mundos paralelos sostienen la trama de esta serie que dejó a sus seguidores con la incógnita de quién es esa chica idéntica a Martha (Lisa Vicari) tras verla morir en episodios anteriores, por lo que se espera que por fin se revele su identidad.

