“No hay lucha de facciones”: John Ackerman invitó a debatir a Ricardo Monreal

John Ackerman invito a debatir a Ricardo Monreal respecto a su liderato en Morena (Foto: Archivo)

En un contexto de tensión política, John Ackerman, investigador del instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conminó a un debate “de cara a la nación” a Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República.

La polémica se desató el miércoles 24 de junio en Twitter cuando el esposo de la secretaria de la Función Pública criticara la entrevista que Monreal Ávila le brindó a Carlos Loret de Mola.

“‘Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto'. Así le dice Ricardo Monreal a Carlos Loret de Mola en esta muy interesante entrevista. ¿Qué esperan Senadores de Morena para renovar su coordinación? Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador ‘Es #TiempoDeDefiniciones’”, publicó en esa red social.

El investigador de la UNAM invitó a debatir a Ricardo Monreal (Foto: Twitter / @JohnMAckerman)

Posteriormente, el senador publicó un video en el que llama al no enfrentamiento entre simpatizantes de AMLO en la misma plataforma donde hace un llamado a la unidad y evitar conflictos, pues de acuerdo con él “la lucha de facciones los destruye”.

“Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento luchando”, aseguró en el clip.

Y en lo referente a la entrevista en Latinus, el medio en el que colabora Loret de Mola, el exgobernador de Zacatecas refirió que:

“Me voy a seguir reuniendo con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes. Creo que nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios. En política, los espacios vacíos se llenan”.

Ricardo Monreal quiere evitar el conflicto entre facciones (Foto: Archivo)

Por su cuenta, el originario de Estados Unidos abrió un hilo en respuesta al video e invitó al dirigente morenista a contrastar ideas en favor de la cuarta transformación a partir de distintas reflexiones.

“La crítica, la autocrítica y el debate informado son esenciales para que avance la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal. No hay ‘lucha de facciones', sino una urgente necesidad de renovar la cultura política en Morena, y en todos los institutos políticos, para garantizar que esta transformación sea duradera y profunda. Morena es un movimiento amplio donde caben muchos mundos e ideologías, y tu visión, talento y experiencia han sido muy importantes para su crecimiento y consolidación. Sin embargo, tu particular forma de hacer política no les agrada a todos e incluso genera un profundo rechazo entre algunos”, aseguró en Twitter.

Asimismo, Ackerman argumentó que el ex delegado de Cuauhtémoc es un factor de división.

“Tu visita con Loret de Mola en el contexto de sus calumnias en mi contra y de la (titular de la) Secretaria de la Función Pública Irma Sandoval, y las opiniones expresadas ahí en contra de Hugo López-Gatell, Andrés Manuel López Obrador y Morena en general, demuestran que tú no eres factor de unidad, sino de división”.

Tras exponer este punto, aseguró que fue Monreal el que pidió que la panista Lilly Téllez opinara en contra de la pareja Ackerman Sandoval y solicitó una disculpa por eso.

Lilly Téllez declaró que lo publicado por Ackerman es una falta de respeto (Foto: Archivo)

“En pocas palabras, pone en duda tu compromiso con la 4T. Me parece que merecemos una disculpa de tu parte. De otra manera quedará la impresión de que quien promueve facciones y luchas entre grupos de poder eres tú. En tu video no te dignas en mencionarme por nombre, pero sí se lanzan tus aliados, como la Panista Lilly Téllez, en mi contra”.

De tal razón, cerró el hilo con una invitación abierta a la exposición argumentativa de sus puntos de vista.

“Te invito con respeto a debatir de frente y de cara a la Nación”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

John Ackerman y Ricardo Monreal discreparon por entrevista con Loret de Mola

John Ackerman denunció allanamiento con drones y vigilancia vehicular a su domicilio tras reportaje de Loret de Mola

Piden la renuncia de John Ackerman al Comité Técnico de Evaluación del INE en redes