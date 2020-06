Ejecutaron a regidor de Ecología de Loma Bonita en Oaxaca

Óscar López Jiménez, regidor de Ecología del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, fue ejecutado la tarde de este miércoles sobre el Boulevard 16 de Septiembre, en la calle Macedonio Alcalá de dicha localidad.

Como parte de las diligencias propias de su cargo, el ahora occiso se encontraba realizando la revisión de una obra en construcción cuando desconocidos le dispararon en varias ocasiones a corta distancia. Luego del ataque, algunos vecinos se acercaron para auxiliar a la víctima; sin embargo, detectaron que ya se encontraba gravemente herido por impactos de bala y que sus signos vitales estaban ausentes.

Minutos después, personal de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), realizó el levantamiento del cuerpo. Más tarde, el presidente municipal de la localidad ubicada en la Cuenca del Papaloapan, Raymundo Rivera Hernández, en un video difundido en la redes sociales del Ayuntamiento, lamentó los hechos suscitados:

Con profunda indignación los hechos ocurridos en nuestro municipio, donde uno de mis compañeros e integrantes del cabildo pierde la vida,<b> la verdad estoy consternado porque la violencia en Loma Bonita no debe seguir</b>. Yo repruebo lo sucedido, es un hecho muy lamentable que no quisiéramos que pasara.

Asimismo, indicó que se le ha comunicado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el problema de inseguridad latente en la región cercana al estado de Veracruz. Además, hizo un llamado a la Fiscalía a dar con los responsables del homicidio.

Como presidente municipal le he externado a nuestro gobernador el foco rojo que tenemos en la Cuenca y sabemos que <b>él está muy interesado en que esto se erradique </b>y que no sigan pasando estos hechos lamentables. Sin embargo, <b>pido a la fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este crimen que ocurrió hoy</b>