Felipe Calderón salió en defensa de Chumel Torres: “Es increíble que se quejen de un comediante cuando el presidente pone apodos”

El ex presidente Felipe Calderón se sumó a la polémica generada por Chumel Torres luego de que saliera en defensa del youtuber.

Calderón Hinojosa consideró que es increíble “que se quejen de las palabras y sarcasmo” del conductor, cuando el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador “pone apodos”.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió:

“Entiendo lo del menor de edad y eso estuvo mal. Pero es increíble que se quejen de las palabras y el sarcasmo de un comediante, quienes han ofendido, insultado y agraviado mediáticamente a todos durante década y media. Incluso el propio presidente pone apodos a los gobernados”, aseguró.

Tras la publicación del ex mandatario quien recibió numerosos mensajes tanto de apoyo como de rechazo, el portal Sin Embargo recordó que Calderón y Chumel Torres tienen pasado.

En 2012, el youtuber chihuahuense utilizó contactos de Twitter para ser invitado al Sexto Informe de Gobierno de Felipe.

“Chumel la pasó de traje y corbata, sentado entre los invitados al VI y último informe de Gobierno del panista”, escribió en ese momento Elena Trejo, de El Diario de Juárez. Para ese momento, el comediante ya tenía más de 55,000 seguidores.

Antes de ir al evento, Chumel se mostró orgulloso por haber sido invitado. “Ojalá le guste mi corbata al PRESIDENTE”, escribió en redes. “Ojalá los tuitstars no saquen otro video porque no lo voy a poder ver por estar en PALACIO NACIONAL”, agregó, de acuerdo con lo reseñado en ese entonces por Trejo.

El conductor y comediante también elogió el gobierno del ex presidente michoacano.

“Me ha gustado la manera que ha tenido Calderón de hacer las cosas. Fueron 40 minutos de logros muy buenos y como chihuahuense procuro apoyar a cualquier persona que haga algo por mejorar la situación. Si tenemos la situación de la guerra contra el narco, estoy a favor de alguien que esté dispuesto a dar un golpecito, en vez de quedarnos estáticos”, aseguró.

Chumel Torres está permanentemente en la polémica por hacer chistes que en redes sociales se han calificado de racistas, algunos de los cuales, han vuelto a salir a la luz tras la polémica desatada luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo invitó a un foro sobre racismo y clasismo.

Algunas de las publicaciones que se volvieron a publicar datan de los meses de abril y junio del año 2011, de junio de 2014 y de julio de 2015, en las que se refiere a las mujeres como “perras” en por lo menos cuatro de los tuits.

“Tu novia se ve tan perra que creo que para encontrarla pegaste volantes de ‘se busca’ en los postes”.

En otros hace alusión al aspecto físico de las personas incluyendo su color de piel, el lugar donde nacieron o las condiciones en las que viven como la pobreza.

“Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad”.

La invitación del Conapred genero numerosas críticas, entre ellas, la de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y madre del hijo menor del mandatario, a quien Chumel le puso un apodo, por lo que el foro se canceló.

Este viernes 19 de junio se hizo oficial la renuncia de la titular del Conapred, Mónica Maccise, la cual López Obrador aseguró que aceptará e incluso, dijo, propondrá a una mujer indígena para ocupar el cargo.

“Que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, basta de simulación”, expresó el mandatario la mañana del viernes desde Cuernavaca, Morelos.

“Creo que no se debió convocar a ese foro, y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo”, agregó.

La víspera, López Obrador amagó con desaparecer al Conapred por onerosos cargos al erario público, sin embargo aclaró su posición este viernes.

“Sí va a permanecer el Conapred. Si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la secretaría de Gobernación y que formara parte de la oficina de DDHH”.

“Que se redujera el aparato burocrático. Que se nombre si a mí me corresponde, a una gente de convicciones, que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación”,dijo López Obrador.

Tras la polémica desatada, la cadena HBO Latin America decidió suspender el programa del cómico chihuahuense “hasta nuevo aviso”. El anuncio lo realizó a través de un comunicado que señala:

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”..

También este viernes por la mañana, la agencia española EFE publicó una entrevista con Torres, quien aseguró que no pensaba cambiar su humor pese a las críticas recibidas.

“No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo esté haciendo esté mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya”, aseguró.

