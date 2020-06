Sólo quien ha sufrido el racismo puede combatirlo: López Obrador propuso a una mujer indígena para titular de la Conapred

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la mañana del viernes a una mujer indígena para tomar la dirección de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras la renuncia de Mónica Maccise.

“Que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, basta de simulación”, expresó el mandatario en Cuernavaca, Morelos, donde ofreció su tradicional conferencia de prensa matutina.

Maccise presentó su renuncia después del escándalo por la realización de un foro para hablar sobre racismo, en el cual invitó al comediante Chumel Torres.

“No, no estoy enterado”, dijo López Obrador sobre la versión de que fue la Secretaría de Gobernación la que pidió a Maccise su renuncia.

El lunes por la mañana, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrrez-Müller, manifestó su molestia por la presencia de Torres en el evento organizado por Conapred. La escritora exigió una disculpa por las supuestas agresiones racistas del youtuber en contra de su hijo menor de edad.

Tras la manifestación de Gutiérrez Müller, el foro fue cancelado y se desató un intenso debate sobre la propia existencia de la Conapred, criticada por el primer mandatario.

“Yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto. Parece que sí (era este el caso)”, explicó López Obrador sobre la renuncia de Maccise.

“Creo que no se debió convocar a ese foro, y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo”, agregó.

“Si son servidores públicos que fueron nombrados por el poder Legislativo y no corresponde al Ejecutivo removerlos, no se puede hacer, se tiene que respetar. Nosotros de verdad, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación”.

La víspera, López Obrador amagó con desaparecer Conapred por onerosos cargos al erario público, sin embargo aclaró su posición este viernes.

“Sí va a permanecer el Conapred. Si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la secretaría de Gobiernación y que formara parte de la oficina de DDHH”.

“Que se redujera el aparato burocrático. Que se nombre si a mí me corresponde, a una gente de convicciones, que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación”.

Según López Obrador, solo alguien que haya sufrido el racismo, puede dar testimonio y combatir con vehemencia el fenómeno.

“El relevo, si existe esta renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas”.

“Me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena”, concluyó.