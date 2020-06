De la “Barbie oaxaqueña” al “Educando chairos”: las publicaciones más polémicas de Chumel Torres

Chumel Torres (Foto: Instagram@chumeltorres)

Chumel Torres, el comunicador y comediante que se ha mantenido como una de las tendencias más relevantes de la semana, generó una larga discusión alrededor de sus comentarios en redes sociales, señalados por los usuarios de las redes sociales como racistas o clasistas.

Luego de la polémica por la cancelación de un foro sobre racismo organizado por CONAPRED en la que participaría el creador de El Pulso de la República, los reclamos de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller y las redes sociales en su contra, salieron a la luz múltiples tuits de Chumel Torres que ejemplifican comportamientos raciales.

Sin embargo, ha dicho en múltiples ocasiones que no negará que en algún momento ha hecho todos esos comentarios públicamente, pero excusó que todos los han realizado alguna vez, aunque de su parte, todos los hace a modo de broma.

“Todos hemos sido racistas o clasistas en un punto, ni nos hagamos pendejos”, dijo.

Algunas de las publicaciones que se volvieron a publicar datan de los meses de abril y junio del año 2011, de junio de 2014 y de julio de 2015, en las que se refiere a las mujeres como “perras” en por lo menos cuatro de los tuits.

Tu novia se ve tan perra que creo que para encontrarla pegaste volantes de “se busca” en los postes

En otros hace alusión al aspecto físico de las personas incluyendo su color de piel, el lugar donde nacieron o las condiciones en las que viven como la pobreza.

Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad.

Sin embargo, una de las publicaciones que generó más polémica, fue su respuesta al usuario @papapapokerfeis del 27 de junio de 2017: “cuando coges con un azteca entiendes por qué los mataron”, redactó.

Tampoco puede quedar atrás la que inició con toda la polémica de la actualidad, pues Beatriz Gutiérrez Müller lo expuso ante las redes sociales, luego de señalarlo por haberle faltado al respeto a su hijo, menor de edad, pues en uno de sus videos para YouTube lo apoda como “Chocoflan”.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, publicó Chumel en sus redes sociales tras la polémica.

La historiadora, escritora, poeta y académica, Gutiérrez Müller, contestó al mensaje de Torres horas más tarde. A través de Twitter publicó:

Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna

A partir de entonces inició una serie de publicaciones en contra del gobierno o que pretendían ser críticos hacia las personas en el poder; sobre todo lanzó algunos comentarios de carga política para el presidente de la república, luego de que Andrés Manuel López Obrador asegurara que desconocía la CONAPRED.

“Voy a ir al Tren Maya a ver si también lo cancelan”; “El bufón era el único con los huevos de burlarse del rey. Aunque le costara la cabeza”; “Renuncia Mónica Maccise a Conapred. El autoritarismo avanza cuatro casillas”, fueron algunas de las publicaciones que hizo.

Al presidente le vale madre acabar con lo que sea que chupe presupuesto. De algún lado tiene que sacar para su pendejada de Dos Bocas, su aeropuerto de Santa Necia y el inútil Tren Maya. Se dice y no pasa nada.

Ahora el comunicador mexicano tiene a las redes sociales encima, el ojo público sobre cada movimiento que da o comentario que hace y hasta perdió, al menos temporalmente, una de sus múltiples plataformas tras la cancelación del programa “Chumel por Chumel Torres” por HBO.

HBO comunicó que decidió suspender el programa conducido por el youtuber hasta nuevo aviso, mientras la compañía investiga las declaraciones hechas por el influencer sobre el hijo menor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, informó la empresa del canal televisivo.

Hasta el momento, el comediante no ha publicado un posicionamiento sobre la investigación que inició la empresa de entretenimiento en su contra.

“Amigos. Gracias por sus mensajes de apoyo. Estoy echando pizza y chelitas. Ya hablé con mi equipo y estamos todos chingón”, fue lo único que publicó a través de su Twitter oficial.

