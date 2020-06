IPN presenta plan escalonado para el regreso a clases en la Nueva Normalidad

El IPN presentó el Plan de regreso a la Nueva Normalidad para septiembre Foto: Saúl López

Después de que la comunidad estudiantil estuvo confinada desde el 17 de marzo por la urgencia sanitaria del coronavirus, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó el Plan de regreso a la Nueva Normalidad para septiembre, el cual contempla la asistencia escalonada en los planteles.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el IPN detalló que además, otorgará a cada alumno, docente y personal una careta y al menos tres cubrebocas para portarlos permanentemente; se contará con tapetes sanitizantes en cada una de las entradas, dispensadores de gel antibacterial, se tomará la temperatura al ingreso a las instalaciones y se cancelará el uso de torniquetes o puertas giratorias.

Por su parte, la asistencia alternada se llevará con base a un esquema de rotación de personas, en el cual cada plantel deberá establecer las medidas de comunicación y coordinación necesarias para la implementación adecuada.

“El Plan integral de regreso a clases considera las restricciones que impone la pandemia y la necesidad de limitar en lo posible los contagios, por lo que se contempla un trabajo académico que combine la educación presencial y el trabajo a distancia con el apoyo de plataformas virtuales; reingresos alternados y escalonados, trámites académicos totalmente en línea, así como restricciones a las actividades no esenciales”, detalló la Institución en un comunicado.

En ese sentido, considerando el total de integrantes de cada grupo, el número y tamaño de los salones, se pretende dividir a la comunidad en tres grupos en donde el grupo 1 asiste la primera semana y durante la segunda trabajará a distancia; el grupo 2 trabajará a distancia durante la primer semana y en la segunda se asistirá de forma presencial y el grupo 3 trabajará a distancia durante el curso.

“En los laboratorios y talleres para determinar el aforo, es importante considerar, además, el número de equipos y la naturaleza de la práctica, así como calendarizar las horas mínimas necesarias para cumplir con el propósito académico del programa de la unidad de aprendizaje”, explicó.

Respecto al personal docente, tendrá flexibilidad de horario, debiendo cubrir sus actividades docentes, la atención a los alumnos, y las reuniones de academia; cubiertas esas actividades se podrá retirar de sus actividades presenciales en la unidad.

Asimismo, el personal de áreas administrativas y de servicios se dividirá en dos grupos: el primero asistirá de manera presencial durante la primera semana y el segundo la siguiente y así subsecuentemente.

Cabe destacar que del 26 de agosto al 18 de septiembre, se impartirá un periodo de recuperación académica presencial intensivo dirigido a los estudiantes que particularmente no acreditaron sus asignaturas por no tener acceso a las actividades académicas en línea, por no contar con los dispositivos electrónicos para cursar sus estudios, o por no tener condiciones en su lugar de residencia para continuar los estudios.

De igual manera, a esta recuperación académica podrán asistir aquellos que no acreditaron alguna de las asignaturas de este semestre 20-2, o que se dieron de baja de alguna asignatura.

El IPN creó un área de apoyo y asistencia médica y emocional. En cada unidad, las autoridades en coordinación con la Comisión Especial de Prevención y Atención COVID-19. De este modo, se identificará al personal docente, de apoyo y asistencia a la educación y los alumnos que permanezcan a algún grupo de riesgo establecido por el Sector Salud, a fin diseñar una propuesta de asistencia a grupos y espacios laborales.

Cabe mencionar que en el último año se construyeron cuatro nuevas unidades académicas del IPN, con lo que se incrementó en 6% la matrícula escolar, al aceptar a 10,452 estudiantes más que el año previo.

