El “esqueleto” del NAIM al mejor postor: gobierno de AMLO vende los restos del acero tras cancelación de la obra

El GACM advirtió que los concursantes deberán llevar a cabo las tareas de desmantelamiento. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Además de la inundación el terreno en donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para hacer un parque ecológico, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dio a conocer una nueva convocatoria para vender los restos de acero que quedaron de la estructura del edificio terminal de la estación.

Esta semana, el GACM lanzó las bases de licitación a partir de las cuales desmantelarán y venderán las 49 mil toneladas de acero que forman parte del proyecto cancelado del NAIM. En el documento se indica que las estructuras de este material se encuentran en el piso y/o montado con varios diámetros y espesor; a una altura de hasta 30 metros.

Cabe mencionar que parte del acero que se ha puesto en venta constituían las llamadas foniles, las cuales servirían como columnas para soportar el edificio terminal del NAIM. Además, debido al hecho de que cerca de 9 mil 600 toneladas están montadas, “los licitantes deberán considerar todos los costos necesarios para las maniobras de desmantelamiento, carga y retiro del material”, señala el documento.

De acuerdo con el oficio, también se señala que el valor mínimo de venta por tonelada de acero será de 3 mil 825 pesos sin el impuesto al valor agregado (IVA), mientras que el valor máximo de avalúo de desmontaje por cada tonelada es de 5 mil 130 pesos.

Si la licitación se declara desierta, recurrirían al proceso de subasta. (Foto: Mario Guzmán/EFE)

En caso de que el gobierno de México no encuentre un comprador para el 1 de julio, el material de construcción se subastaría: “Una vez emitido el fallo y si se declara desierta la licitación en virtud de no haberse presentado oferta alguna o de no haber sido aceptables las presentadas, se procederá a la subasta de los bienes”.

Tras la cancelación del proyecto en Texcoco, las autoridades federales puntualizaron que los materiales disponibles serían usados para la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Hasta el momento, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han utilizado mil 600 toneladas de acero del NAIM para ese fin.

A pesar del panorama complicado, la construcción del aeropuerto se mantiene

México quedó fuera del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2020, elaborado por la consultora Kearney, en el cual se enlistan a las 25 naciones más atractivas en dicho rubro.

Entre las causas están la falta de certidumbre que se vive en el país y la tendencia de los inversionistas a buscar mercados más estables, con estructuras políticas y regulatorias más predecibles.

Ricardo Haneine Haua, director general de Kearney, explicó que el país salió del listado consecuencia de la desconfianza que muestran los inversionistas al corto y largo plazo.

A pesar de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se ha mantenido. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Las decisiones a las que atribuyó la salida de México del ranking son la cancelación del NAIM y la prioridad para proyectos como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, las cuales son de bajo impacto y alto costo.

Además, otro elemento por el cual se tomó esta decisión fueron los cambios en la reglas de sector energético y la cancelación de inversiones para la planta cervecera de Constellation Brands.

Asimismo, la emergencia sanitaria ha significado importantes obstáculos para la economía mexicana; sin embargo, la construcción del aeropuerto se ha mantenido en pie. “Hasta la fecha llevamos generados más de 26,000 empleos”, dijo el mayor José Juan Marín, portavoz de la agrupación de ingenieros militares de Santa Lucía.

No obstante, este tipo de iniciativas han encontrado importantes opiniones opositoras. “Si la prioridad principal en este momento es frenar la crisis sanitaria, habría que buscar todos los recursos posibles”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial e hijo del ex mandatario Lázaro Cárdenas. “Incluso, diría yo, pensar en diferir los megaproyectos y usar esos recursos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Por falta de certidumbre, México quedó fuera del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa

El nuevo aeropuerto de Santa Lucía, proyecto emblema de López Obrador, avanza pese al COVID-19