“Ya vamos para abajo”: optimista ante el COVID-19, López Obrador rechazó peligro de rebrote

Comerciantes informales que realizan su trabajo en el Centro Histórico de Ciudad de México (México), bloquean este jueves una de las principales avenidas para exigir apoyo económico debido a que esta zona se encuentra cerrada por la contingencia sanitaria debido al COVID-19. Foto: (EFE/Jorge Núñez)

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se muestra optimista ante la epidemia de coronavirus en el país y señaló, en conferencia de prensa matutina que “vamos a la baja” en contagios.

“Ya vamos a la baja… nosotros (en México) tenemos menos días de pandemia que los países europeos y que Estados Unidos. Nos falta todavía un tiempo, el comportamiento es favorable, no pensamos que vaya a haber rebrotes”, consideró el mandatario.

Explicó que desde luego es responsabilidad compartida, tanto del gobierno como de la ciudadanía cuidar nuevos brotes una vez que nos reincorporemos a la vida pública y laboral, por lo que abrirán las actividades poco a poco, con medidas sanitarias y protocolos de salud.

“Si vemos que hay un rebrote en algún sitio, vamos a volver al confinamiento, de manera voluntaria, esto es muy importante, por eso no debemos excedernos. Cuidarnos pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar en la gente, en que ya con todo este tiempo de aprendizaje y sufrimiento tenemos elementos para cuidarnos, que ya no tengamos que depender sólo de las recomendaciones y mucho menos de las prohibiciones, que recobremos a plenitud nuestra libertad”, explicó.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Instó a la población a asumir la responsabilidad, mantener la sana distancia e higiene personal para poder volver a las actividades con la Nueva Normalidad.

“Esta pandemia está afectando más a los enfermos con diabetes e hipertensión, entonces está en nuestras manos hacer ejercicio, en base a nuestras posibilidades físicas, nos moderemos y cuidemos en la forma de alimentarnos, comer cosas sanas, tomar mucho agua”, recomendó para reincorporarnos a esta Nueva Normalidad.

Seguirán los picos máximos la próxima semana: López-Gatell

En contraste, el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este jueves que tiene otra estimación de la epidemia, seguirán aumentando los casos hasta la próxima semana mientras que perdurará en algunas zonas hasta octubre, aunque se declara “preparado” para afrontar una posible nueva oleada para finales de año.

“Empezamos en febrero, terminaremos en octubre y podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas”, dijo este jueves a EFE López-Gatell, encargado de liderar la lucha contra la enfermedad en el país.

Las autoridades habían anunciado que el pico llegaría a principios de mayo, pero López-Gatell matizó que esa fecha obedecía solo al área metropolitana de la Ciudad de México, la zona más afectada.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Subrayó que en un país tan grande como México no se puede establecer un solo pico porque se “segmenta la epidemia” por territorios, aunque calculó que “un punto intermedio sería a mitad de junio”.

Seis entidades bajan contagios mientras 26 los aumentan

En México los contagios por COVID-19 acumulados son 133,974, mientras que hay 20,832 casos confirmados activos. Además ya hay 15,944 muertos desde el inicio de la pandemia

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

En la tabla comparativa de contagios recientes con los de hace 15 días, se muestra que los estados con mayor aumento en contagios son: Durango 193%, Baja California Sur 193%, Jalisco 175%, mientras en el extremo. Mientras que los estados que han tenido la mayor disminución de casos son: Chihuahua con -32%, Guerreo con -24% y Baja California con -13%.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 34,077, el Estado de México con 21,631, y Baja California con 6,620. La minoría está en Durango con 775, Zacatecas con 461, y Colima con 252.

La distribución de la epidemia activa, del 29 de mayo al 11 de junio, indica que los casos confirmados en la Ciudad de México son 4,026, el Estado de México con 2,861, y Jalisco con 1,208. Las tres entidades con menor cantidad son Zacatecas con 134, Chihuahua con 90, y Colima con 69.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

En cuanto a la tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes en México es de 16.3. Con base en la población, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Baja California Sur. Las menores están en Zacatecas, Guerrero, y Chihuahua.

Las defunciones acumuladas por fecha de informa que se incluyen 1,490 casos sospechosos. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Zacatecas, Baja California Sur, y Colima, son las tres con el menor registro.

La curva epidémica en el país al 11 de junio mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La mayoría de los casos sospechosos se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, y Coahuila

Paramédicos de Cruz Roja participan en el funeral de su compañero Andrés García González, quien trabajaba como enfermero del IMSS y murió por coronavirus, en la imagen se ve a su hija Sofía acompañada de su abuela Bertha en Ciudad Juarez Foto: (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Respecto a carga acumulada informa que existen 4,790 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 3.7% al día anterior.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria, al 10 de junio, la Red IRAG reportó que existen 12,917 camas generales disponibles y 10,959 (46%) ocupadas. De las camas con ventilador existen aún quedan 5,063. Es decir, sólo se han ocupado 3,125 (39%). De los 798 hospitales notificantes, 778 o el 97% sí notificaron al sistema.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México y el Estado de México hay un 78% de ocupación, en Guerrero un 60%, y en Baja California un 59 por ciento. En las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, el Estado de México registró un 65% de ocupación, la Ciudad de México un 61%, y Baja California un 59 por ciento.

