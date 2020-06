López-Gatell aseguró que hay indicios de que el coronavirus está cediendo lentamente: así se ven las gráficas al 9 de junio

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Este martes, en la conferencia de prensa presidencial matutina, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que nos ubicamos todavía en el centro la epidemia activa de coronavirus.

"Todavía no hemos llegado al máximo de contagios y que no sorprenda que los próximos días habrá más que el día previo”, consideró.

Hasta el momento se tienen registrados 120,102 casos acumulados y 14,053 decesos relacionados a esta enfermedad.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Sin embargo la intensidad de transmisión ha bajado en ciertas entidades como el Valle de México (Ciudad de México y Estado de México), donde “se logró un 81 % menos contagios gracias al confinamiento”, consideró López-Gatell.

El nivel epidemiológico en el que se encuentra casi todo el país. Este se mide con el nuevo semáforo que indica el riesgo de contraer la enfermedad y cuenta con cuatro colores indicativos.

Si quiere estar al tanto de lo más importante sobre coronavirus regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante .

En las 32 entidades de la república mexicana, el indicador está en rojo, color más elevado de la epidemia, aunado a esto, también informó de los estados con más casos acumulados, es decir, en donde la presencia del virus es más activa.

Desde el inicio de la epidemia, la Ciudad de México sigue a la cabeza de contagios totales, seguida del Estado de México, Baja California, Veracruz y Tabasco. Asimismo, se informó de los estados con menor presencia del SARS-CoV-2, que son Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Chihuahua y Colima.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Mientras que en la gráfica comparativa de crecimiento de casos en dos semanas, se mostró que 12 estados elevaron sus contagios activos en más del 50%: Durango (297%), Jalisco (190%), Guanajuato (132%), Coahuila (113%), Aguascalientes (98%), Nayarit (71%), Tabasco (65%), Zacatecas 63%, San Luis Potosí (62%), Puebla(61%), Baja California Sur (58%), Estado de México (51%).

Mientras que se aprecia que el riesgo de transmisión se redujo en Guerrero (-41%), Yucatán (-23%), Querétaro (-7), Hidalgo (-4), y Sonora (-1).

Asimismo, López-Gatell las actividades que pueden realizarse de forma limitada durante esta etapa de la “nueva normalidad”, pero cuidando que las personas que se integran al espacio público sea controlado.

Dijo que los estados, aunque todo se encuentran en color rojo, en los siguientes días pueden transitar a color naranja.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

Detalló las industrias que pueden comenzar a tener una reactivación, como la hotelería que al limitar su capacidad desde que inició la Jornada de Sana Distancia logró confinar 80 millones de personas fuera del espacio público, asimismo con la apertura se ha sugerido el 25% de la ocupación hoteleras sin apertura de áreas comunes.

Respecto a pequeños negocios como estéticas, se pueden comenzar a realizar servicios a domicilio y por citas, “es importante que se reactiven porque hay grandes grupos de familias que dependen de ello”, opinó López-Gatell.

Mientras que áreas comunes como parques y jardines deben tener una reactivación de una manera controlada, la autoridad local debe regular uso de parques, no abrir las áreas de juegos infantiles, no permitir que congregaciones pero sí espacios de forma individual.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

En las tiendas comerciales se sugiere un aforo menor al 50%, sin niños y al menos una persona por familia.

Con semáforo en rojo, no se recomienda abrir espacios de gran concentración humana como cines, centros comerciales, iglesias, sinagogas, conciertos masivos, espectáculos teatrales, deportivos, así como bares y cantinas.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que se aplanó la curva epidémica de coronavirus en México.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

“México está dando un ejemplo al mundo, porque logramos que se aplanara la curva y que no se saturaran los hospitales... y sin medidas coercitivas. Esto no se logró en otros países del mundo, se confinó a la gente a en sus domicilios y no podían salir o sólo un par de veces a la semana, aquí fue un llamado al pueblo a actuar con responsabilidad”, expresó López Obrador.

De acuerdo con la información presentada, la tasa de incidencia acumulada es de 93.9 por cada 100,000 habitantes y 14.4 tasa de incidencia pacientes nuevos por cada 100,000 habitantes, es decir, que basado en los cálculos realizados con los datos compilados en los últimos 14 días, donde 18,416 casos son los pacientes con COVID-19 que pueden generar transmisión.

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

De acuerdo con el registro de casos acumulados, la mayor incidencia de contagios en el país se ha dado en personas de entre 25 y 69 años, con una mediana de 45 años. De los casos de contagio, los hombres representan la mayor proporción, con 56% (esta tendencia permanece sin alteraciones importantes desde el inicio de los contagios).

Sin embargo, en los datos relacionados con los fallecimiento se expresa una proporción mayor en los hombres, que acumulan el 66% de casos con una mediana de 61 años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El poco recurso humano que tenemos ha tenido que aislarse”: Durango teme colapso de sistema de salud ante el aumento de contagios por COVID-19 entre su personal

López-Gatell informa que ya “hay un declive” del COVID-19 en Ciudad de México

Además de Zoé Robledo, otros tres altos funcionarios del IMSS tienen COVID-19

El factor sanguíneo podría estar relacionado a la gravedad de los casos de coronavirus