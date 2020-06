Autoridades de Jalisco desconocen número de detenciones arbitrarias relizadas en protestas de ayer

Gerardo Octavio Solís Gómez (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el fiscal y el gobernador de Jalisco informaron que ya investigan las detenciones arbitrarias realizadas en la segunda jornada de protestas por la muerte de Giovanni López, no saben el número de cuantos arrestos hubo fuera de protocolo en las movilizaciones de este viernes recientes.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del estado, reportó que entre 10 y 15 agentes de la policía ministerial fueron los que desobedecieron instrucciones y actuaron sin el mando y la instrucción del Ministerio Público.

“Los policías actuaron sin el mando y la conducción del Ministerio Público, detuvieron de manera arbitraria a diversos jóvenes, los ingresaron en algunas de las celdas no habituales, para cada cualquier tipo de detenido, no llevaron a cabo un registro de detención adecuado, no llevaron a cabo un listado de personas ingresadas, violentaron todas las normas procedimentales internas de esta institución y las procesales de cualquier gobernado”, comentó el fiscal jalisciense.

En redes sociales circulan datos sobre algunas personas detenidas que acudieron a manifestarse en Guadalajara, tanto Enrique Alfaro como Solís Gómez refirieron que se basan en estos reportes para indagar los arrestos. Aunque el fiscal señaló que serían un número de 50 los detenidos, el funcionario no tuvo certeza para afirmar la cantidad precisa. Aunado a esto, tampoco hay denuncias formales de desaparición que consignen la información.

Información en desarrollo