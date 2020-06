“Así no, el Tren Maya no va, primero la Justicia”: Organizaciones indígenas de Acteal y Bachajón rechazan megaproyecto de AMLO

Indígenas de Chiapas manifestaron su rechazo al Tren Maya y exigieron sean resueltas sus demandas históricas (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

En el contexto de la nueva normalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó una gira por el sureste mexicano para dar banderazo a las construcciones del Tren Maya, pero “La Sexta Ejido Bachajón” y “Las Abejas de Acteal” manifestaron su rechazo al megaproyecto y exigieron que primero sean atendidas sus demandas históricas de justicia.

Las agrupaciones consideraron que antes que el Tren Maya es prioritaria la resolución del caso Acteal, una masacre de 45 indígenas tzotziles ocurrida hace más de 22 años en esa localidad de Chenalhó, Chiapas. Así como la justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, ejidatarios de San Sebastián Bachajón que fueron muertos en 2013 y 2014 respectivamente, por organizarse para defender su territorio ante proyectos que los pobladores consideran de despojo.

Aunado a ello, la organización de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reclamó la liberación de Santiago Moreno Pérez (detenido en 2009), Manuel Moreno Jiménez y Victorio Moreno Jiménez, presos políticos quienes fueron encarcelados recientemente, alrededor de un año, según comentó en entrevista Julián Vázquez, hermano de Juan Vázquez Guzmán (asesinado en 2013).

Desde el 2008, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón se organizaron para hacer frente a proyectos ecoturísticos de despojo en las cascadas de Agua Azul. A la fecha han sido detenidas unas 130 personas como consecuencia de su lucha, actualmente, solo tres están presas. De acuerdo con Julián Vázquez, habitante de la localidad. Este poblador refirió que los paramilitares aún amenazan a quiénes pertenecen al movimiento de los indígenas tzeltales, como ocurrió en frebrero reciente en Virgen de Dolores, una pequeña localidad chiapaneca, lugar donde fue asesinado Juan Carlos Gómez Silvano en 2014.

AMLO dio el banderazo a las obras del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

Para Patrocinio Hernández, vocero del Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal, una muestra clara de la desvinculación del megaproyecto lopezobradorista es que, en el banderazo de Cancún, Quintana Roo, el presidente solo llamó a la parte empresarial y no estuvo acompañado por el sector indígena, a quiénes supuestamente beneficiará.

“Cuando dieron el banderazo en Cancún, solo llamaron a los empresarios, esa es clara evidencia de que no era para nuestros pueblos, sobre todo, porque no lo pedimos, pues porque hay otras exigencias que tenemos (..). No nos parece justo que se esté dando ya el banderazo del Tren Maya, cuando los pueblos hemos demandado justicia, no megaproyectos”, comentó Hernández en entrevista con Infobae México .

En la inauguración de Cancún, AMLO estuvo acompañado de Guadalupe Phillips Margain, directora de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa a la que fue concesionada la construcción de 520 kilómetros de doble vía férrea y la ampliación a cuatro carriles de la carretera de 224 kilómetros, esta última, le fue otorgada en concesión a la misma constructora hasta el año 2052.

Además, el presidente designó como supervisor de la obra a Daniel Chávez Morán, empresario fundador de Grupo Vidanta, este se encargará de vigilar que la conclusión del tramo sea en 28 meses y no rebase los 27 mil millones de pesos asignados. Los otros supervisores serán Javier Jiménez Espriú, secretario de comunicaciones, Miguel Torruco, titular de Turismo, y Rogelio Jimenez Pons, encargado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Los indígenas consideraron que elmegaproyecto es de despojo y causará afectaciones ambientales

El vocero de la organización indígena refirió que el Tren Maya, en tanto proyecto de despojo territorial y destrucción ambiental, ha sido impulsado con mayor premura que la solución a demandas de los pueblos establecidas en los Acuerdos de San Andrés Larráizar, así como la justicia y verdad por la masacre de Acteal.

“Ahorita lo que estamos viendo es que en lugar de atender las demandas históricas de justicia y de derechos humanos a lo que está dando más prioridad el gobierno actual, pues son los megaproyectos que no trae beneficio para la comunidad, para el pueblo del sur-sureste, y que solamente beneficia a grandes corporativos, a grandes empresarios, porque ahí obtendrán ganancias", agregó Patricinio Hernández, quien acusó a la admnistración federal en turno por no avanzar en el procedimiento de “Solución Amistosa” para esclarecer y llevar a la justicia a responsables materiales e intelectuales del caso Acteal.

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que el Tren Maya es la continuidad del Plan Puebla Panamá, iniciativa propuesta por el ex mandatario Vicente Fox Quesada y enfocado “a los estados del Sur-Sureste de México (Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán) y los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Porque hoy, es un conjunto de megaproyectos que se está imponiendo como son el Proyecto Integral Morelos, Plan del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

Añadieron que los empleos generados por el megaproyecto de AMLO reproducirán la misma dinámica en que los más vulnerables solo serán la mano de obra y, al final, los únicos beneficios estarán para aquellos que tengan suficiente capital y aprovechar las posibilidades económicas de la obra.

El tren Maya es una obra insignia de AMLO con el que busca el desarrollo del sur-sureste mexicano (Foto: Cortesía Presidencia)

“El empleo que tanto presumen, pues para nosotros es una total discriminación, por como siempre nos tratan en el último escalón, porque la gente que van a contratar no va a trabajar de ingeniero ni de supervisor, pues vamos a hacer nosotros el trabajo difícil, entonces, cuando se construya el Tren Maya y se deje terminado, ¿qué nos queda a nosotros?, ¿qué le queda al pueblo y las comunidades donde pasa? pues la afectación y luego la división del tejido social, porque vendrán franquicias y empresas a construir ahí, nosotros no tenemos ese capital para hacerlo”, comentó al respecto, el vocero de “Las Abejas de Acteal”.

En marzo pasado, Andrés Manuel López Obrador, dijo que BlackRock, considerada la mayor empresa gestora de fondos de inversión del mundo, estaba interesada en invertir en el Tren Maya. Una semana antes, el jefe del ejecutivo se había reunido con Larry Fink, presidente de la firma estadounidense.

También por esa fecha fue difundido el documento Territorios Mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya. Presuntamente, las autoridades habrían ocultado el estudio para no influir en la consulta sobre la construcción del megaproyecto, misma que se llevó a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado. Esta consulta fue rechazada por las organizaciones indígenas por no cumplir los estándares del convenio 169 dela Organización Internacional del Trabajo.

Los empleos generados por el Tren Maya usarán la mano de obra barata de los indígenas y otros sectores vulnerables, según las organizaciones (EFE/Rodrigo Pardo)

El análisis encontró que el Tren Maya causaría afectaciones negativas en 10 Áreas Naturales Protegidas, destrucción irreparable de 1,288 sitios arqueológicos, vulnerabilidad de derechos de 146 mil indígenas, empleos precarios y temporales, y predicción de aumento en trata de personas y tráfico de drogas.

“Nosotros estamos en los altos de Chiapas, aquí donde vivimos no pasa el Tren Maya, pero nosotros somos parte del pueblo indígena que se constituye por su tierra y territorio y de alguna manera nos va a afectar (...), porque va a haber deterioro ambiental, y cuando se hace deterioro ambiental, pues se afectan directamente los ciclos productivos, y eso nos afecta porque dependemos del campo, somos vecinos, somos indígenas”, comentó Patrocinio Hernández.

En el comunicado emitido la mañana de este jueves, La Sexta Ejido Bachajón” y “Las Abejas de Acteal” recalcaron que no son una oposición que busca mantener privilegios, sino quieren que les sean respetados sus derechos.

“No somos FRENAA ni la oposición porque no buscamos conservar un privilegio, nosotros somos pueblos indígenas que exigimos un derecho”, refirieron.

El rechazo al Tren Maya de las organizaciones chiapanecas se suma a la carta enviada al presidente López Obrador el pasado lunes, documento firmado por 159 organizaciones y 85 activistas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Derechos Humanos arremete contra el Tren Maya y Fonatur; pidió respeto para los pueblos originarios

AMLO dio banderazo a construcción del Tren Maya

Ecocidio, trata y narcotráfico: el alarmante informe del Conacyt sobre los efectos del Tren Maya, que el gobierno habría intentado ocultar

López Obrador informó que BlackRock está interesado en invertir en Tren Maya

Tren Maya: por dónde pasará el gran proyecto de López Obrador