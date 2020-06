Nueva crítica de la prensa internacional al izquierdista López Obrador: “Está gobernando como un conservador”

Foto: Cortesía de Presidencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantiene en el foco de los medios de comunicación extranjeros. Pero no de una buena manera. Ahora es Associated Press (AP) -una de la principales agencias de información a nivel mundial, originaria de Estados Unidos- que arremete contra el mandatario mexicano, con un artículo en el que enumera decisiones y acciones que consideran erróneos o incongruentes respecto al manejo de la pandemia, principalmente, pero también en materia ambiental o económica.

“AMLO desafía etiqueta de izquierdista en respuesta al virus”, es el título del texto que, de entrada, señala que el presidente mexicano más que de izquierda -como él mismo se define- maneja su gobierno con rasgos conservadores:

“Cuando Andrés Manuel López Obrador logró la presidencia de México tras años pidiendo un cambio, muchos esperaban un líder transformador que llevase al país hacia la izquierda en un momento en el que gran parte de Latinoamérica daba un giro a la derecha. Pero en muchos sentidos, López Obrador está gobernando como un conservador: recortes en el gasto, grandes inversiones en el desarrollo de combustibles fósiles y colaboración con Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que se dirigen hacia el norte”.

Foto: Cortesía Presidencia de México.

Y así empiezan el recuento hablando de la gestión por parte del gobierno mexicano de la crisis de la pandemia del COVID-19. AP destaca la obstinación de López Obrador por seguir adelante con las actividades económica y el rechazo a las cuarentena generalizadas, en un momento en el que el nuevo coronavirus se propagaba por todo México.

La agencia subraya que México está realizando muy pocas pruebas de COVID-19 de forma deliberada: “250,000 tests en un país de más de 125 millones de habitantes, menos de 2 por cada 1.000 personas”. Y hacen hincapié en que en el país se esconden las cifras reales de los fallecidos por el virus.

También hacen mención a su vuelta a la nueva normalidad: “López Obrador está reanudando sus característicos viajes por las zonas rurales del país a pesar del récord de contagios y decesos por el virus. Tras un parón de dos meses, el dirigente retomó el lunes las visitas a las provincias (...) Su única concesión a la pandemia es que ya no camina por entre las multitudes de seguidores, besando a los niños y recibiendo abrazos”.

Associated Press también hace una clara comparación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, en dos aspectos.

En el económico, derivado de la pandemia: "López Obrador ve la pandemia como una oportunidad de profundizar su giro hacia un movimiento nacionalista centrado en el estado que no esté sujeto al escrutinio internacional. Y, como Trump, el presidente mexicano ha utilizado el coronavirus para debilitar algunas políticas ambientales”.

Entonces en ese punto se cuestionan la razón por la que el mandatario mexicano sigue adelante con la construcción de una nueva refinería, pese al exceso de capacidad en todo el mundo, empleando la pandemia para justificar el debilitamiento de las protecciones ambientales. A la par, reiteran, de que se han resistido tanto a los programas de estímulo económico como a la expansión de las pruebas diagnósticas y del seguimiento de los contagios.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el banderazo de inicio de obras del tramo 4 del Tren Maya (Foto: EFE/Alonso Cupul)

“Mientras el resto del mundo adopta políticas keynesianas aumentando el gasto público, AMLO ha hecho todo lo posible por recortarlo pidiendo a las universidades públicas que devuelvan parte de sus presupuestos, a los científicos que donen parte de sus salarios y a las autoridades federales que se rebajen el sueldo”.

Critican que el presidente no concediera ampliaciones en el pago de impuestos a las empresas para enfrentar la crisis económica por la pandemia. Señalan como inflexible su postura sobre no solicitar préstamos ni tener déficit presupuestario, argumentando la caída del 10% en el PIB de México y la pérdida de un millón de empleos que se registra este año.

Además, mencionan también el descontento de los inversionistas privados con medidas como la cancelación de nuevos proyectos solares y eólicos y su propuesta de sustituir el PIB, que no ha registrado crecimiento alguno en más de un año, por un índice de “bienestar” que mida la “felicidad”.

La otra área en la AP destaca una similitud con entre AMLO y Trump es en su estrategia de comunicación.

“Cuando no está de gira, López Obrador emplea las redes sociales y sus conferencias de prensa diarias para dominar el ciclo informativo y calificar cualquier posible crítica como parte de una conspiración. Muchos observadores ven similitudes con la estrategia de comunicación de su homólogo estadounidense Donald Trump. Cuando a López Obrador no le gusta lo que muestran las estadísticas, no tiene reparos en cambiarlas”.

El medio estadounidense ve a López Obrador como alguien muy sensible a las críticas, señalando que califica cada llamado a reevaluar sus políticas como una conspiración contra su persona. Y finalizan el artículo con citando al mandatario mexicano, recordando que comparó a sus críticos con “buitres”, acusándolos de utilizar las víctimas del coronavirus para desacreditarlo.

“Empezaron inventando fallecimientos, luego apostaron a que estábamos ocultando difuntos, luego con escenas de hornos crematorios; todavía hasta hace tres, cuatro días, un periódico habló de que estaban llenos los crematorios', dijo el mandatario. '(Esto es) muy perverso, de poca ética”.

