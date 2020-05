López Obrador y la prensa extranjera: las contradicciones del presidente

(Foto: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

La pandemia del COVID-19 ha intensificado una de las polémicas constantes del actual sexenio: el desacuerdo con la prensa internacional.

“Sacan una campaña estos privilegiados (sector empresarial), de desprestigio a nuestro gobierno. Ya como no les da el desinformar en la prensa de México, ahora han acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times. ¿Cuál es la característica de esos periódicos? Hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras. Es una decadencia también expresada en los medios de comunicación del mundo”, declaró el presidente Andrés Manuel lópez Obrador esta semana durante una de sus habituales conferencia matutinas.

La razón: dichos medios han publicado distintas piezas periodísticas que hacen referencia a que el gobierno mexicano oculta cifras o miente sobre el número real de casos positivos y muertes por el nuevo coronavirus.

De hecho, no es la primera vez que arremete contra la prensa extranjera. Ya en otras ocasiones ha hecho muestra de sus desacuerdos con el contenido que publican sobre su gobierno.

Pero esto no siempre ha sido así.

Por ejemplo, precisamente sobre The New York Times tuiteaba en 2016: “Siguen ninguneando a EPN en el extranjero. Hoy vuelve el New York Times a criticarlo en un editorial por su complicidad en Ayotzinapa”.

(Twitter: @lopezobrador_)

Entonces, ¿qué ha cambiado su opinión sobre la prensa extranjera?

Para el experto en política, José Antonio Crespo, la respuesta es bastante clara: “López Obrador no puede aceptar críticas a partir de argumentos. Siempre cualquier crítica, dentro o fuera (del país), la tiene que calificar como conspiración; son los corruptos, están protegiendo privilegios, ya no van a poder robar; son los conservadores que quieren echar abajo mi gobierno. Y siempre lo ve con un carácter ideológico o moral. No puede aceptar que puede haber una crítica a partir de argumentos que habría que responder con argumentos", declaró a Infobae México .

El especialista hizo hincapié en que "la prensa (internacional) está haciendo su labor de siempre: a veces se han manifestado a favor de algunas políticas de presidentes mexicanos”. Puso como ejemplo el caso del expresidente Peña Nieto. Como fue alabado fuera del país por sus reformas estructurales. Sin embargo, también fue criticado negativamente por los escándalos de corrupción y los deficientes resultados en materia de seguridad durante su gobierno.

(Foto: Galo Cañas /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, también analista político, Abraham Mendieta, expuso a Infobae México un planteamiento distinto: “Yo considero que el problema no es contra los medios”.

“No creo que sea un problema de la prensa internacional, creo que atendieron a la coyuntura de una columna (la del NYT) que podía ser jugosa en términos de tráfico y dejaron que un texto poco sustentado entrara a la difusión pública, y pues son medios que siempre tienen un revuelo importante".

Mendieta consideró que hay medios que han sido responsables, en la mayoría de las ocasiones, de lo que se les acusa, por ejemplo, al publicar piezas poco muy poco sustentadas. Además, agregó que hay grandes medios que se convierten en voceros de sus patrocinadores: “El presidente tiene derecho a criticar cuando un medio hace un trabajo periodístico serio y cuando él considera que un medio no lo hace”.

Durante su más reciente pronunciamiento sobre el tema, AMLO habló en específico de su postura ante el diario español El País: “Era el periódico, y sigue siendo, que defendía a las empresas españolas que hacían negocios en México, por eso un día sí y el otro también nos cuestiona”.

En el mismo sentido, el analista Abraham Mendieta aseguró que, en el caso de la prensa española, lo que se busca no es forzar al gobierno mexicano en sí, sino forzar a la cancillería de España a que negocie fuerte con el gobierno mexicano. Por ejemplo, en el tema energético.

¿El presidente se contradice?

“La prensa, en cualquier parte del mundo debe ser independiente, alejada del poder económico, del poder político y cercana siempre a los ciudadanos, al pueblo, a la verdad”, también recalcó el mandatario mexicano en su conferencia “mañanera" de este lunes.

Lo anterior podría resumirse en un simple término: libertad de expresión.

La Real Academia Española define ese término como: libertad que comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también se manifiesta sobre eso: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

AMLO y la prensa internacional (GIF: Jovani Pérez Silva/Infobae)

Sin embargo, el presidente mexicano deja cierta impresión de que los medios solo le parecen objetivos e imparciales cuando se pronuncian a favor de su gobierno. Y es que López Obrador también ha referido que son pocos los medios que actualmente realizan de manera adecuada el ejercicio periodístico; casualmente son los que se han pronunciado en acuerdo a su proceder.

“Todos los medios tienen a sus patrocinadores y a sus propietarios. Eso no está mal. Y en ese sentido defienden agendas concretas. Hay notas de mayor rigor, que son críticas, que merece mucho la pena atender. Y también hay notas que evidentemente obedecen a un golpeteo político con intereses transnacionales y económicos, y también está bien, es parte del juego de una democracia”, abundó Abraham Mendieta al respecto.

Para José Crespo resulta también normal que no haya una coincidencia ideológica de esos periódicos con López Obrador y señala que para eso es la pluralidad, ya que los medios tienden a ver las cosas desde la perspectiva de su propia postura ideológica. Pero no significa que estén confabulados especÍficamente en contra del presidente mexicano.

“Habría que preguntar, ¿quién podría organizar y poner de acuerdo a esa prensa? ¿Quién pone de acuerdo a la prensa internacional? Están haciendo su trabajo; tienen sus corresponsales aquí que se dan cuenta de lo que está pasando”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

López Obrador respondió a The New York Times: “Es un periódico famoso, pero con poca ética”

Así le contestaron periodistas del NYT y WSJ a López-Gatell y AMLO por cuestionar reportaje sobre muertes de COVID-19 en México

López Obrador: el presidente que no viaja al extranjero y se divorció de la prensa internacional