Los Angeles Times tunde a López Obrador: “Es un jefe de estado necio y lento para reconocer la gravedad de la situación”

La postura que el presidente López Obrador ha adoptado frente a la actual crisis del coronavirus no ha dejado indiferente a la prensa internacional, sobre todo a la del socio más importante de México: su país vecino del norte.

De acuerdo con un artículo publicado hoy en Los Angeles Times, los estadounidenses deberían estar muy preocupados por las consecuencias que podría tener en su país el avance del coronavirus en México.

El artículo titulado “Mexico’s president is as heedless as Trump in the coronavirus crisis” califica al mandatario del país azteca como un jefe de estado necio y lento para reconocer la gravedad de la situación y rápido para minimizar todo en pro de que se vuelva a hablar sobre su Cuarta Transformación del país.

“En la mejor de las circunstancias, el COVID-19 representaría una tragedia significativa para nuestro vecino del sur, con su frágil sistema de salud y su economía vulnerable. Y encima, la mala gestión de AMLO amenaza con convertir una crisis de salud pública en una calamidad mucho mayor. Un cataclismo en México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, con profundos lazos con California, tendría graves repercusiones en los Estados Unidos”, expresó el periodista Andrés Martínez.

La prensa nacional ha sido muy crítica con AMLO desde el inicio de la pandemia, pero fueron hechos concretos como el saludo a la madre del “Chapo” en medio masas de gente, o su rechazo a la deuda pública y a apoyar a ciertos sectores de la economía, los factores que traspasaron el tema a instancias internacionales.

Asimismo, la desconfianza que los mexicanos le tienen a las estadísticas oficiales también ha agravado la situación. México tiene la tasa de prueba más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y algunos casos de muerte solo los está etiquetando como “neumonía atípica”

Al mismo tiempo, la economía de México (que ya estaba en una ligera recesión desde 2019) depende en gran medida de las remesas de aquellos que trabajan del otro lado de la frontera, así como de las ganancias del turismo y los ingresos petroleros. Las remesas fueron sorprendentemente altas en marzo, ya que los mexicanos se apresuraron a repatriar los ahorros a un tipo de cambio más fuerte, pero los cambios que está causando el COVID-19 apuntan a escenarios mucho más preocupantes.

El peso ha perdido aproximadamente el 20% de su valor, y algunos analistas esperan que la economía mexicana se contraiga hasta un 12% este año, una crisis más severa de la que se espera en Estados Unidos y otros países del mundo. Pemex, la compañía petrolera estatal, registró una asombrosa pérdida de USD 23 mil millones en el primer trimestre. Las agencias internacionales de calificación están rebajando la calificación de México.

Según el autor del artículo, su ataque hacia el presidente López Obrador no es un asunto ideológico. “Los gobiernos de todo el mundo, tanto de derecha como de izquierda, han adoptado programas de estímulo masivo, entendiendo que los esfuerzos para preservar la economía durante la tormenta minimizarán el daño permanente. Es por eso que los republicanos y los demócratas en este país se apresuraron a autorizar billones de dólares en gastos de emergencia, con un cuarto paquete en consideración”, explicó.

El periodista también puso en entredicho la postura austera de López Obrador, al decir que no sabría decir si sus proyectos prioritarios -como la construcción de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya en la península de Yucatán- obedecen a los principios de austeridad que proclama, o si se tratan de un “complot maquiavélico” para destruir a grandes compañías del sector privado en favor de su transformación izquierdista.

También criticó las consultas ciudadanas del mandatario, pues dijo que estos referéndums han dado como resultado el fracaso de un proyecto aeroportuario que era “desesperadamente necesario” para la Ciudad de México.

“No cuesta imaginar que AMLO, quien necesita chivos expiatorios a medida que la crisis del coronavirus se profundiza, confíe cada vez más en las consultas ciudadanas para justificar la nacionalización de ciertas industrias. O incluso para idear una demanda popular de extender su mandato único constitucionalmente obligatorio en el cargo”, expresó.

El presidente de México, por su parte, se refirió este lunes a otra publicación polémica del diario estadounidense The New York Times, en la que afirmaba que el gobierno mexicano ocultaba el número de decesos por coronavirus Covid-19.

“Hay polémica y cuestionamientos, se ejercer la crítica y hay vida pública democrática, es muy bueno que esté sucediendo, todo lo que se pueda debatir, incluso hasta con noticias falsas y demás, que no duran, que no tienen efecto. Hace unos días salió en el New York Times, un periódico famoso pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo , que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos apantallar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que gobierno está actuando en apego a la verdad, por eso no no tiene " nada que temer", además, dijo, no solo está en crisis el modelo neoliberal, sino también los medios de comunicación convencionales, así se trate de diarios internacionales.

