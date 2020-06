La primera imagen del hijo de Sherlyn

La primera foto del hijo de Sherlyn ya apareció en las redes sociales, gracias a su tía, Silvia Criselle, que fue la autora de dicha fotografía en la que aparece la mano del pequeño André.

Sherlyn prometió publicar en su perfil de Instagram una imagen de su hijo cuando tuviera una oportunidad, aunque hasta el momento la foto aún no aparece en la red social de la artista, cuya última publicación es donde anuncia el nacimiento de su hijo y las condiciones de su parto. André nació el pasado 30 de mayo, en pleno periodo de contingencia por la pandemia de coronavirus.

Cuando Silvia Criselle publicó la primera foto del bebé, los fans de Sherlyn dieron más de 4,000 'Me gusta’ y escribieron alrededor de 205 comentarios. Sherlyn subió una publicación un día antes de dar a luz en el que agradecía a sus seguidores por ayudarla con consejos en su etapa del embarazo:

Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada por la etapa que viene. Este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido en gran parte por el amor, el apoyo, la comprensión, los consejos y el acompañamiento que han tenido para conmigo a lo largo de estos nueve meses. Gracias por hacerme sentir que no soy sólo una persona que ven en la tele o en el teatro sino que hemos hecho una comunidad que se ha vuelto familiar. Gracias a todos esas mujeres y hombres que me han compartido sus consejos.

La actriz también agradeció a las personas que mostraron algunos prejuicios en cuanto a su embarazo, hay que recordar que André fue concebido mediante inseminación artificial, basándose en las búsquedas de Sherlyn para que este tuviera el padre con el coeficiente intelectual más alto posible y con el historial de salud sin enfermedades hereditarias. La propia Sherlyn declaró lo siguiente a la revista Quién:

La ciencia ha avanzado tanto que es muy fácil y cuando estuve segura empecé a mover todas las cartas y empecé a analizar las opciones. Pero yo no fui con la idea de seleccionar a mi bebé rubio de ojos azules porque no se trata de jugar a las muñecas, fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes o cáncer ni ninguna enfermedad congénita que se heredan.