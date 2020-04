“Nunca me imaginé que la última parte de mi embarazo iba a vivirla en medio de la pandemia. Me da muchos nervios, me preocupa, me da mucha ansiedad porque en los últimos meses abrimos nuestra nueva sucursal de Isabella café, que hicimos con todo el amor y saber que muchas familias dependen de nosotros, y para como está la situación no estamos muy claros de cuánto tiempo vayamos a poder aguantar o solventar los gastos, porque es muy difícil y me dio mucha tristeza”, afirmó la futura mamá de un varón.